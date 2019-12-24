APD Arrest Report for December 15th-21st

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service             1,452
  • Traffic Citations                 101
  • Crash Reports                     29
  • Arrests                               14
Arrest Date Charges Name City Age
12/20/2019 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE AQUILAIR, HENRY AUDIASMARCARIO APOPKA 33
12/19/2019 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE BELLUSO, JOHN DILLON  APOPKA  27
12/19/2019 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE CAMARA-ROMAN, FELIPE  APOPKA 27
12/21/2019 LOITERING- OR PROWLING CONLEY, JOSHUA ALLEN  ALTAMONTE SPRINGS 37
12/21/2019 LOITERING- OR PROWLING EAST, CHRISTOPHER MICHAEL  EUSTIS 28
12/18/2019 BATTERY-TOUCH OR STRIKE EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO
12/18/2019 DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO 41
12/18/2019 LARC RESIST ARREST COMM THEFT RESIST RECOV OF PROP EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO
12/18/2019 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO 41
12/18/2019 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO 41
12/18/2019 ROBBERY- NO FIREARM OR WEAPON EVANS, REGINA LAQUANDA  ORLANDO 41
12/15/2019 BATTERY-TOUCH OR STRIKE GORE, WINSTON PATRICK  APOPKA 51
12/18/2019 BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT MILLSAP, ELIJAH AHMAD APOPKA 18
12/18/2019 BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT MILLSAP, ELIJAH AHMAD APOPKA 18
12/18/2019 AGGRAV BATTERY- PERSON USES A DEADLY WEAPON SMITH, JEREMY ALLEN APOPKA 30
12/18/2019 HOMICIDE-WILFUL KILL- FIRST DEGREE MURDER PREMEDITATED SMITH, JEREMY ALLEN APOPKA 30
12/18/2019 ROBBERY-RESID- HOME INVASION W/FIREARM OTHER DEADLY WEAPON SMITH, JEREMY ALLEN APOPKA 30
12/19/2019 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE SOTO, LOUIS  APOPKA  59
12/19/2019  DRUGS- POSSESS NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION  SOTO, LOUIS  APOPKA  59 
12/19/2019    DRUGS-POSSESS COCAINE  SOTO, LOUIS  APOPKA  59 
12/20/2019  DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  WRIGHT, MICHAEL ANTHONY  ALTAMONTE SPRINGS  28 
12/20/2019  DRUGS- POSSESS NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION  WRIGHT, MICHAEL ANTHONY  ALTAMONTE SPRINGS  28 
12/20/2019  DRUGS-POSSESS COCAINE  WRIGHT, MICHAEL ANTHONY  ALTAMONTE SPRINGS  28
12/20/2019  VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  WRIGHT, MICHAEL ANTHONY  ALTAMONTE SPRINGS  28 
12/20/2019  FLEE/ELUDE POLICE- KNOWLEDGE ORDER TO STOP BY LEO / WILLFUL REFUSE STOP OR STOP WILLFUL FLEE / NOT REQUIRE LEO LIGHTS OR SIREN ACTIVATION  WRIGHT, MICHAEL ANTHONY  ALTAMONTE SPRINGS  28 
12/17/2019    BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE  CONFIDENTIAL – JUVENILE  MOUNT DORA  16 
12/17/2019  LARC- PETIT FIRST OFFENSE  CONFIDENTIAL – JUVENILE MOUNT DORA  16 
12/20/2019  LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT FIRST OFFENSE 2ND DEGREE FIRST OFFENSE  CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA  17 
12/17/2019    BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC  CONFIDENTIAL –JUVENILE APOPKA  17 
12/17/2019  DISTURBING PEACE- DISTURB SCHOOL FUNCTION  CONFIDENTIAL – JUVENILE   APOPKA  17 
12/20/2019  PROB VIOLATION JUV IN VIOL OF IMPOSED CONDITIONS OR ABSCOD FROM RES NON-RES COMMITMENT / OCSO WARRANT # 482019CJ002189O (BATTERY / TOUCH OR STRIKE)  CONFIDENTIAL – JUVENILE  ALTAMONTE SPRINGS  13 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here