APD Arrest Report for December 15th-21st
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,452
- Traffic Citations 101
- Crash Reports 29
- Arrests 14
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|12/20/2019
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|AQUILAIR, HENRY AUDIASMARCARIO
|APOPKA
|33
|12/19/2019
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE
|BELLUSO, JOHN DILLON
|APOPKA
|27
|12/19/2019
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|CAMARA-ROMAN, FELIPE
|APOPKA
|27
|12/21/2019
|LOITERING- OR PROWLING
|CONLEY, JOSHUA ALLEN
|ALTAMONTE SPRINGS
|37
|12/21/2019
|LOITERING- OR PROWLING
|EAST, CHRISTOPHER MICHAEL
|EUSTIS
|28
|12/18/2019
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|12/18/2019
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|41
|12/18/2019
|LARC RESIST ARREST COMM THEFT RESIST RECOV OF PROP
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|12/18/2019
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|41
|12/18/2019
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|41
|12/18/2019
|ROBBERY- NO FIREARM OR WEAPON
|EVANS, REGINA LAQUANDA
|ORLANDO
|41
|12/15/2019
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|GORE, WINSTON PATRICK
|APOPKA
|51
|12/18/2019
|BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT
|MILLSAP, ELIJAH AHMAD
|APOPKA
|18
|12/18/2019
|BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT
|MILLSAP, ELIJAH AHMAD
|APOPKA
|18
|12/18/2019
|AGGRAV BATTERY- PERSON USES A DEADLY WEAPON
|SMITH, JEREMY ALLEN
|APOPKA
|30
|12/18/2019
|HOMICIDE-WILFUL KILL- FIRST DEGREE MURDER PREMEDITATED
|SMITH, JEREMY ALLEN
|APOPKA
|30
|12/18/2019
|ROBBERY-RESID- HOME INVASION W/FIREARM OTHER DEADLY WEAPON
|SMITH, JEREMY ALLEN
|APOPKA
|30
|12/19/2019
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|SOTO, LOUIS
|APOPKA
|59
|12/19/2019
|DRUGS- POSSESS NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION
|SOTO, LOUIS
|APOPKA
|59
|12/19/2019
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|SOTO, LOUIS
|APOPKA
|59
|12/20/2019
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|WRIGHT, MICHAEL ANTHONY
|ALTAMONTE SPRINGS
|28
|12/20/2019
|DRUGS- POSSESS NEW LEGEND DRUG WO PRESCRIPTION
|WRIGHT, MICHAEL ANTHONY
|ALTAMONTE SPRINGS
|28
|12/20/2019
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|WRIGHT, MICHAEL ANTHONY
|ALTAMONTE SPRINGS
|28
|12/20/2019
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|WRIGHT, MICHAEL ANTHONY
|ALTAMONTE SPRINGS
|28
|12/20/2019
|FLEE/ELUDE POLICE- KNOWLEDGE ORDER TO STOP BY LEO / WILLFUL REFUSE STOP OR STOP WILLFUL FLEE / NOT REQUIRE LEO LIGHTS OR SIREN ACTIVATION
|WRIGHT, MICHAEL ANTHONY
|ALTAMONTE SPRINGS
|28
|12/17/2019
|BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|MOUNT DORA
|16
|12/17/2019
|LARC- PETIT FIRST OFFENSE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|MOUNT DORA
|16
|12/20/2019
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT FIRST OFFENSE 2ND DEGREE FIRST OFFENSE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|17
|12/17/2019
|BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC
|CONFIDENTIAL –JUVENILE
|APOPKA
|17
|12/17/2019
|DISTURBING PEACE- DISTURB SCHOOL FUNCTION
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|17
|12/20/2019
|PROB VIOLATION JUV IN VIOL OF IMPOSED CONDITIONS OR ABSCOD FROM RES NON-RES COMMITMENT / OCSO WARRANT # 482019CJ002189O (BATTERY / TOUCH OR STRIKE)
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|ALTAMONTE SPRINGS
|13