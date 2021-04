Arrest Date Charges Name City Age

4/24/2021 PROB VIOLATION BIXMAN, CHRISTINA NICOLE APOPKA 39

4/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE CASTILLO-RAMIREZ, FELIPE-DEJESUS ALDAIR OCOEE 26

4/25/2021 MOVING TRAFFIC VIOL DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS CASTILLO-RAMIREZ, FELIPE-DEJESUS ALDAIR OCOEE 26

4/23/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE DAVIS, KAYLA MARIE APOPKA 29

4/23/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION DAVIS, KAYLA MARIE APOPKA 29

4/23/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT DIXON, JOSEPH ALLEN GEORGETOWN 36

4/20/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE FUENTES-OROZCO, EDISON FRANDEL APOPKA 22

4/23/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DV) FURNARI, MATTHEW ROBERT APOPKA 22

4/24/2021 BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION GLOVER, ROEMELL SHEVON APOPKA 23

4/24/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION GLOVER, ROEMELL SHEVON APOPKA 23

4/25/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT GRIFFIN, CLYDE APOPKA 22

4/25/2021 BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED GRIFFIN, CLYDE APOPKA 22

4/25/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 200 DOLS AND UNDER GRIFFIN, CLYDE APOPKA 22

4/26/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE KHAN, ADRIAN AZAD TAVARES 26

4/24/2021 INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS LOPEZ-SANCHEZ, YENER JOSUE APOPKA 30

4/25/2021 NEGLECT CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM REYES, TATIANA ALAYNA A P O PKA 19

4/25/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE RICHARDSON, ROBIN RENEE MILI APOPKA 30