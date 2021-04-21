APD Arrest Report for April 13th-19th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,606
- Traffic Citations 71
- Crash Reports 34
- Arrests 23
|Arrest/ Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|4/18/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|38
|4/18/2021
|DRUGS-POSSESSION OF COCAINE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|38
|4/18/2021
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|38
|4/18/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|CABA, NICANOR
|APOPKA
|28
|4/18/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CABA, NICANOR
|APOPKA
|28
|4/18/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|DISLA, CYNTHIA
|APOPKA
|26
|4/16/2021
|BATTERY CAUSE BODILY HARM
|DUFF, TERESA LYNN
|APOPKA
|47
|4/13/2021
|BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|HARRIS, SASHANA SHANEIKA
|APOPKA
|35
|4/13/2021
|OBSTRUCTING JUSTICE TAMPERING IN 3RD DEGREE FELONY PROCEEDING
|HARRIS, SASHANA SHANEIKA
|APOPKA
|35
|4/16/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|HARVEY, DONNA LEE
|APOPKA
|37
|4/17/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|JOHNSON, TYRELL LAMAR
|ORLANDO
|19
|4/14/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|LAMPP, JOSEPH CLAYTON
|APOPKA
|42
|4/16/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|LEVINE, VERONICA ROCHA
|APOPKA
|37
|4/19/2021
|LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS MULTIPLE LOC SUBSQ
|MANN, CHRISTIAN CLARK
|DEBARY
|50
|4/13/2021
|AGGRAV STALKING FOLLOW HARASS CYBERSTALK CRED THREAT TO PERSON
|MIERZWAK, WILLIAM ROBERT
|APOPKA
|33
|4/17/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|MORENO, JOSE ANGEL
|APOPKA
|27
|4/18/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|OAKLEY, STEPHAN MARC
|ORLANDO
|48
|4/18/2021
|DRUGS-POSSESS POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (METHAMPHETAMINE)
|OAKLEY, STEPHAN MARC
|ORLANDO
|48
|4/16/2021
|TRESPASSING STRUCTURE OR CONVEYANCE
|ODUMS, LARRY LEE
|ORLANDO
|38
|4/19/2021
|SEX ASSLT BY 18 YOA OLDER SEX BATTERY VICT UNDER 12 YOA
|RAMOS MEJIA, ELVIN ALEXANDER
|APOPKA
|33
|4/14/2021
|BATTERY CAUSE BODILY HARM
|RODRIGUEZ, TAMMY JEAN
|APOPKA
|52
|4/18/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE
|SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY
|LAKE WORTH
|19
|4/18/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY
|LAKE WORTH
|19
|4/18/2021
|NONMOVING TRAFFIC VIOL FAIL TO REGISTER MOTOR VEH
|SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY
|LAKE WORTH
|19
|4/17/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER
|STANFORD, JOHN WESLEY
|APOPKA
|28
|4/17/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WITH EXPIRED LIC FOR MORE THAN 6 MOS
|STANFORD, JOHN WESLEY
|APOPKA
|28
|4/17/2021
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|STANFORD, JOHN WESLEY
|APOPKA
|28
|4/18/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER
|THOMAS, JESSICA MARIE
|APOPKA
|34
|4/14/2021
|PROB VIOLATION
|VANATTA, SEAN MICHAEL
|APOPKA
|40
|4/17/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE
|VELA, LAZARO
|APOPKA
|27
|4/16/2021
|CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|15
|4/16/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|15
|4/14/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|17