APD Arrest Report for April 13th-19th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                          1,606
  • Traffic Citations                                71
  • Crash Reports                                  34
  • Arrests                                            23
 Arrest/ Date Charges Name City Age
4/18/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 38
4/18/2021 DRUGS-POSSESSION OF COCAINE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 38
4/18/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 38
4/18/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS CABA, NICANOR  APOPKA 28
4/18/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE CABA, NICANOR  APOPKA 28
4/18/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE DISLA, CYNTHIA  APOPKA 26
4/16/2021 BATTERY CAUSE BODILY HARM DUFF, TERESA LYNN  APOPKA 47
4/13/2021 BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION HARRIS, SASHANA SHANEIKA APOPKA 35
4/13/2021 OBSTRUCTING JUSTICE TAMPERING IN 3RD DEGREE FELONY PROCEEDING HARRIS, SASHANA SHANEIKA APOPKA 35
4/16/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE HARVEY, DONNA LEE APOPKA  37
4/17/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT JOHNSON, TYRELL LAMAR ORLANDO 19
4/14/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT LAMPP, JOSEPH CLAYTON  APOPKA  42
4/16/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE LEVINE, VERONICA ROCHA APOPKA 37
4/19/2021 LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS MULTIPLE LOC SUBSQ MANN, CHRISTIAN CLARK  DEBARY 50
4/13/2021 AGGRAV STALKING FOLLOW HARASS CYBERSTALK CRED THREAT TO PERSON MIERZWAK, WILLIAM ROBERT APOPKA 33
4/17/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL MORENO, JOSE ANGEL  APOPKA  27
4/18/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE OAKLEY, STEPHAN MARC  ORLANDO 48
4/18/2021 DRUGS-POSSESS POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (METHAMPHETAMINE) OAKLEY, STEPHAN MARC  ORLANDO 48
4/16/2021  TRESPASSING STRUCTURE OR CONVEYANCE  ODUMS, LARRY LEE  ORLANDO  38 
4/19/2021  SEX ASSLT BY 18 YOA OLDER SEX BATTERY VICT UNDER 12 YOA  RAMOS MEJIA, ELVIN ALEXANDER  APOPKA  33 
4/14/2021  BATTERY CAUSE BODILY HARM  RODRIGUEZ, TAMMY JEAN  APOPKA  52 
4/18/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE  SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY  LAKE WORTH  19 
4/18/2021  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY  LAKE WORTH  19 
4/18/2021  NONMOVING TRAFFIC VIOL FAIL TO REGISTER MOTOR VEH  SALES LOPEZ, JORGE NEFTALY  LAKE WORTH  19 
4/17/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER  STANFORD, JOHN WESLEY    APOPKA  28 
4/17/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WITH EXPIRED LIC FOR MORE THAN 6 MOS  STANFORD, JOHN WESLEY    APOPKA  28 
4/17/2021  DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  STANFORD, JOHN WESLEY  APOPKA  28 
4/18/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER  THOMAS, JESSICA MARIE  APOPKA  34 
4/14/2021  PROB VIOLATION  VANATTA, SEAN MICHAEL  APOPKA  40 
4/17/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE  VELA, LAZARO  APOPKA  27 
4/16/2021  CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM  CONFIDENTIAL – JUVENILE  APOPKA  15 
4/16/2021  RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE  CONFIDENTIAL – JUVENILE  APOPKA  15 
4/14/2021  BATTERY TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA  17 

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