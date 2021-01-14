APD Arrest Report for January 5th-11th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,563
- Traffic Citations 57
- Crash Reports 16
- Arrests 21
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|1/7/2021
|CONTEMPT OF COURT
|BRYANT, JAMEY LEE
|APOPKA
|47
|1/10/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO
|APOPKA
|27
|1/10/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH OVER 200 DOLS UNDER 1000 DOLS
|CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO
|APOPKA
|27
|1/10/2021
|INTIMIDATION THREAT W DEATH SERIOUS BODILY HARM LEO
|CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO
|APOPKA
|27
|1/10/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|CANNON, CHACASSIDY ALEXIS
|APOPKA
|29
|1/7/2021
|LEWD LASCV BEHAVIOR MOLEST VIC 12 YOA LT 16 YOA OFF 18 YOA OLDER
|CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL
|APOPKA
|34
|1/7/2021
|SEX ASSLT SEX BAT 12 YR LES 18 YR BY PRSN 18 YR OR OLD
|CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL
|APOPKA
|34
|1/7/2021
|SEX OFFENSE INCEST
|CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL
|APOPKA
|34
|1/11/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|CHASE, DANA MICHELLE
|APOPKA
|39
|1/5/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|COLON, JOSELYN GENESIS
|APOPKA
|33
|1/8/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|DESCOTEAU, JAYSON JOHN
|APOPKA
|32
|1/8/2021
|DRUGS-POSSESS HEROIN
|DESCOTEAU, JAYSON JOHN
|APOPKA
|32
|1/11/2021
|TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|ESCEARMT, RAYMOND
|APOPKA
|71
|1/9/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|LEE, KENNETH DUANE
|APOPKA
|51
|1/9/2021
|AGGRAV STALKING FOLLOW HARASS CYBERSTALK CRED THREAT TO PERSON
|LEE, KENNETH DUANE
|APOPKA
|51
|1/9/2021
|POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON
|LEE, KENNETH DUANE
|APOPKA
|51
|1/9/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS
|LEE, KENNETH DUANE
|APOPKA
|51
|1/9/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP
|LEE, KENNETH DUANE
|APOPKA
|51
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|1/9/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|MERIZALDE RETTO, PAUL ALEX
|APOPKA
|34
|1/9/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|MURRAY, JONATHAN WAYNE
|APOPKA
|29
|1/6/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|PENN, GIOVANNI LEO
|OCOEE
|29
|1/8/2021
|VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE
|POCASANGRE, YABANY DEJESUS
|APOPKA
|22
|1/9/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|ROJAS-RAMIREZ, JOSE MANUEL
|HAINES CITY
|30
|1/9/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS
|ROJAS-RAMIREZ, JOSE MANUEL
|HAINES CITY
|30
|1/9/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|SMITH, TZADDIA Z
|APOPKA
|19
|1/8/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|SMITHERS, ROBERT SHANE
|ORLANDO
|36
|1/8/2021
|VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE
|SMITHERS, ROBERT SHANE
|ORLANDO
|36
|1/7/2021
|BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED
|TRAPP, TAYLORE AUSTIN
|APOPKA
|19
|1/10/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS
|VALLADARES CASTILLO, GUSTAVO
|APOPKA
|27
|1/10/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|VALLADARES CASTILLO, GUSTAVO
|APOPKA
|27
|1/9/2021
|BATTERY ON PERSON 65 YEARS OF AGE OR OLDER
|WALKER, PHILLIP VERNON
|APOPKA
|39
|1/7/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|17
|1/10/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DV)
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|16