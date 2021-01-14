APD Arrest Report for January 5th-11th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                       1,563
  • Traffic Citations                             57
  • Crash Reports                               16
  • Arrests                                         21

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 Arrest Date Charges Name City Age
1/7/2021 CONTEMPT OF COURT BRYANT, JAMEY LEE  APOPKA 47
1/10/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO APOPKA 27
1/10/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH OVER 200 DOLS UNDER 1000 DOLS CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO APOPKA 27
1/10/2021 INTIMIDATION THREAT W DEATH SERIOUS BODILY HARM LEO CANNON, CARDELL CENNARD AMARIO APOPKA 27
1/10/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL CANNON, CHACASSIDY ALEXIS APOPKA 29
1/7/2021 LEWD LASCV BEHAVIOR MOLEST VIC 12 YOA LT 16 YOA OFF 18 YOA OLDER CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL APOPKA 34
1/7/2021 SEX ASSLT SEX BAT 12 YR LES 18 YR BY PRSN 18 YR OR OLD CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL APOPKA 34
1/7/2021 SEX OFFENSE INCEST CASILLAS-TORRES, JESUS MIGUEL APOPKA 34
1/11/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE CHASE, DANA MICHELLE APOPKA 39
1/5/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE COLON, JOSELYN GENESIS APOPKA 33
1/8/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE DESCOTEAU, JAYSON JOHN  APOPKA 32
1/8/2021 DRUGS-POSSESS HEROIN DESCOTEAU, JAYSON JOHN  APOPKA 32
1/11/2021 TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER ESCEARMT, RAYMOND  APOPKA  71
1/9/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL LEE, KENNETH DUANE APOPKA 51
1/9/2021 AGGRAV STALKING FOLLOW HARASS CYBERSTALK CRED THREAT TO PERSON LEE, KENNETH DUANE APOPKA 51
1/9/2021 POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON LEE, KENNETH DUANE APOPKA 51
1/9/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS LEE, KENNETH DUANE APOPKA 51
1/9/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP LEE, KENNETH DUANE APOPKA 51

 

Arrest Date  Charges  Name  City  Age 
1/9/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE  MERIZALDE RETTO, PAUL ALEX  APOPKA  34 
1/9/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE  MURRAY, JONATHAN WAYNE  APOPKA  29 
1/6/2021  LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS  PENN, GIOVANNI LEO  OCOEE  29 
1/8/2021  VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE  POCASANGRE, YABANY DEJESUS  APOPKA  22 
1/9/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS  ROJAS-RAMIREZ, JOSE MANUEL  HAINES CITY  30 
1/9/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DRIV WHILE LIC SUSPEND REVOCATION EQUIV STATUS  ROJAS-RAMIREZ, JOSE MANUEL  HAINES CITY  30 
1/9/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE  SMITH, TZADDIA Z  APOPKA  19 
1/8/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE  SMITHERS, ROBERT SHANE  ORLANDO  36 
1/8/2021  VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE  SMITHERS, ROBERT SHANE  ORLANDO  36 
1/7/2021  BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED  TRAPP, TAYLORE AUSTIN  APOPKA  19 
1/10/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS  VALLADARES CASTILLO, GUSTAVO    APOPKA  27 
1/10/2021  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  VALLADARES CASTILLO, GUSTAVO  APOPKA  27 
1/9/2021  BATTERY ON PERSON 65 YEARS OF AGE OR OLDER  WALKER, PHILLIP VERNON  APOPKA  39 
1/7/2021  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL  APOPKA  17 
1/10/2021  BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DV)  CONFIDENTIAL  APOPKA  16 

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