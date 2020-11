Arrest Date Charges Name City Age DOB Offense Address 11/17/2020 BATTERY- CAUSE BODILY HARM DOMESTIC BATTERY COZART, JEFFREY SCOTT APOPKA 38 11/17/2020 LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS COZART, JEFFREY SCOTT APOPKA 38 11/17/2020 OBSTRUCTING JUSTICE- 1ST DEGREE FELONY PROCEEDING TAMPERING INTIMIDATE THREATEN ETC WITNESS VICTIM INFORMANT -HINDER 911 COZART, JEFFREY SCOTT APOPKA 38 11/19/2020 BURGL- OF OCCUPIED STRUCTURE AND UNARMED DELRIO-FEBLES, MILTON J APOPKA 29 11/19/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE DELRIO-FEBLES, MILTON J APOPKA 29 11/18/2020 AGGRAV STALKING- STALKING VICTIM AFTER NO CONTACT ORDER DOMINGUEZ FUENTES, HEBER NEHEMIAS APOPKA 37 11/18/2020 CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE – NO BOND DOMINGUEZ FUENTES, HEBER NEHEMIAS APOPKA 37 11/19/2020 LARC- PURSE SNATCHING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE – BOND $1000.00 HOPKINS, ANTONIO RASHANDA APOPKA 21 11/21/2020 BURG- OCCUPIED CONVEYANCE UNARMED NOT PARTS HOWARD, ALBERT DEON APOPKA 20 11/18/2020 FRAUD-IMPERSON- FALSE ID GIVEN TO LEO MARZERIGO, JAIMIE APOPKA 39 11/18/2020 FAIL TO APPEAR- FAILURE TO APPEAR FOR FELONY OFFENSE MARZERIGO, JAIMIE APOPKA 39 11/23/2020 FAILURE TO APPEAR FELONY WARRANT NIEVES RODRIGUEZ, HARRY ALBERTO APOPKA 35 11/20/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE SNELL, CENCILLA DENISE ORLANDO 43 11/20/2020 SIMPLE ASSLT- INTENT THREAT TO DO VIOLENCE SNELL, CENCILLA DENISE ORLANDO 43 11/22/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE VAZQUEZ DEDOS, JOSE ANTONIO APOPKA 26 11/22/2020 OBSTRUCTING JUSTICE- 3RD DEGREE FELONY PROCEEDING TAMPERING INTIMIDATE THREATEN ETC WITNESS VICTIM INFORMANT VAZQUEZ DEDOS, JOSE ANTONIO APOPKA 26 11/20/2020 TRESPASSING- OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE VICTORIA, LESEDI ABASI APOPKA 30 11/17/2020 PROB VIOLATION JUV IN VIOL OF IMPOSED CONDITIONS OR ABSCOD FROM RES NON RES COMMITMENT CONFIDENTIAL APOPKA W M 14 11/17/2020 VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH CONFIDENTIAL APOPKA W M 14 11/17/2020 PROB VIOLATION JUV IN VIOL OF IMPOSED CONDITIONS OR ABSCOD FROM RES NON RES COMMITMENT CONFIDENTIAL APOPKA W M 15 11/17/2020 VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH CONFIDENTIAL APOPKA W M 15