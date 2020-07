Arrest Date Charge Name City Race/Gender/Age

7/12/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE BRIDGES, RONNIE JERMAINE APOPKA B M 47

7/12/2020 COCAINE-SELL- SCH II BRIDGES, RONNIE JERMAINE APOPKA B M 47

7/12/2020 COCAINE-SELL- SCH II BRIDGES, RONNIE JERMAINE APOPKA B M 47

7/12/2020 COCAINE-SELL- SCH II BRIDGES, RONNIE JERMAINE APOPKA B M 47

7/10/2020 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT FIRST OFFENSE 2ND DEGREE FIRST OFFENSE BUCKLEY, TIMOTHY JOSEPH ZELLWOOD W M 40

7/10/2020 FRAUD-IMPERSON- FALSE ID GIVEN TO LEO HERNANDEZ, ANA LAURA SANFORD W F 18

7/7/2020 AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL HOLMES, DEANTAE JERDARRIN APOPKA B M 25

7/7/2020 FIRING WEAPON IN PUBLIC OR ON RESIDENTIAL PROPERTY HOLMES, DEANTAE JERDARRIN APOPKA B M 25

7/7/2020 BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT JAMES, JASMINE SHAKERIA ORLANDO B F 25

7/10/2020 TRESPASSING- STRUCTURE OR CONVEYANCE JORDAN, ADRIAN MAURICE APOPKA B M 39

7/13/2020 OUT OF COUNTY WARRANT MALKEMES, CHERI DAWN POINCIANA W F 29

7/13/2020 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 2ND OFF MARR, JORDAN L MAITLAND W M 27

7/13/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS MARR, JORDAN L MAITLAND W M 27

7/10/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE MOORE, CASSANDRA BETH APOPKA W F 28

7/7/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION RAMSEY, HARRY T ORLANDO B M 43

7/8/2020 BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC RODRICK, KRISTEN LAURA SANFORD W F 37

7/8/2020 FRAUD-IMPERSON- FALSE ID GIVEN TO LEO RODRICK, KRISTEN LAURA SANFORD W F 37