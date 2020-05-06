APD Arrest Report for April 28th-May 4th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service               1,328
  • Traffic Citations                     46
  • Crash Reports                       14
  • Arrests                                 22
 Arrest Date Charges Name City Race Sex Age
4/29/2020 AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A FIREARM ANTONIO-JUAREZ, MARCOS  APOPKA W M 41
4/29/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE ANTONIO-JUAREZ, MARCOS  APOPKA W M 41
4/29/2020 FIRING WEAPON IN PUBLIC OR ON RESIDENTIAL PROPERTY ANTONIO-JUAREZ, MARCOS  APOPKA W M 41
4/29/2020 KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT WITH A FIREARM ANTONIO-JUAREZ, MARCOS  APOPKA W M 41
4/29/2020 OUT OF COUNTY WARRANT BUCHANAN, BRYAN JOSEPH APOPKA  W M 32
5/2/2020 DAMAGE PROP-CRIM MISCH- $1000 OR MORE BYERS, MATTHEW JAMES ORLANDO W M 37
5/2/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE BYERS, MATTHEW JAMES ORLANDO W M 37
5/4/2020 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 3RD OR SUBSQ OFF ELLIOTT, HARRY KENNEN SILVER SPRINGS W M 55
5/4/2020 NONMOVING TRAFFIC VIOLATION FAIL TO REGISTER MOTOR VEHICLE ELLIOTT, HARRY KENNEN SILVER SPRINGS W M 55
5/4/2020 OUT OF COUNTY WARRANT ELLIOTT, HARRY KENNEN SILVER SPRING W M 55
5/2/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS FALLON, SHERRY E ORLANDO W F 57
5/2/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE FALLON, SHERRY E ORLANDO W F 57
5/2/2020 STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER ISOM, DAQUAN MARQUES ORLANDO  B M 24
5/2/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESS HEROIN JOHNSON, GAGE RUSSELL CLERMONT W M 26
5/1/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE JONES, BOBBY RAY  APOPKA W M 30
5/1/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE JONES, BOBBY RAY  APOPKA W M 30
5/4/2020 COCAINE-POSSESS- WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCH II JONES, EDDIE LEE APOPKA B M 60
5/4/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE JONES, EDDIE LEE APOPKA B M 60

 

5/4/2020 CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM MARTINEZ, JOSE PASCUAL APOPKA  I M 20
5/3/2020 LAKE COUNTY WARRANT MILLS, COURTNEI JAMES APOPKA  B M 21
5/2/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT MOORE, PATRICK EZEKAIL APOPKA B M 19
5/2/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE MOORE, PATRICK EZEKAIL APOPKA B M 19
5/3/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY NIEVES RODRIGUEZ, HARRY ALBERTO APOPKA  W M 34
5/3/2020 LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS NIEVES RODRIGUEZ, HARRY ALBERTO APOPKA  W M 34
5/2/2020 AGGRAV STALKING- STALKING VICTIM AFTER NO CONTACT ORDER ROLLING, JEFFERY WAYNE APOPKA W M 39
5/2/2020 CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE ROLLING, JEFFERY WAYNE APOPKA W M 39
4/30/2020 CRIMES AGAINST PERSON- CORRUPT BY THREAT PUBLIC SERVANT OR FAMILY SEAY, JAMES JUNIOR APOPKA  B M 49
4/30/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT SEAY, JAMES JUNIOR APOPKA  B M 49
4/30/2020 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE SEAY, JAMES JUNIOR APOPKA  B M 49
4/30/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE SEAY, JAMES JUNIOR   APOPKA  B M 49
4/28/2020 AGGRAV ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL SIMS, ALLISON GAIL APOPKA B F 55
4/28/2020 AGGRAV BATTERY- (PERSON USES A DEADLY WEAPON) SIMS, ALLISON GAIL APOPKA B F 55
5/2/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (AMPHETAMINE) SMITH, MANDY NICOLE APOPKA W F 37
5/2/2020 AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL STRAUGHAN, DERICK JOHN  APOPKA W M 38
5/2/2020 DAMAGE PROP-CRIM MISCH- 200 DOLLARS AND UNDER WARD, SHAKEILA LATRICE  APOPKA B F 34
5/1/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE WICKER, CHRISSANDRA JANEL APOPKA B F 39
4/29/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL ORLANDO B M 17
4/29/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL ORLANDO B M 17
4/29/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL ORLANDO B M 16
4/29/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL ORLANDO B M 16
5/4/2020 CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM CONFIDENTIAL APOPKA  W M 17

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here