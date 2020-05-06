APD Arrest Report for April 28th-May 4th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,328
- Traffic Citations 46
- Crash Reports 14
- Arrests 22
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|4/29/2020
|AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A FIREARM
|ANTONIO-JUAREZ, MARCOS
|APOPKA
|W
|M
|41
|4/29/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ANTONIO-JUAREZ, MARCOS
|APOPKA
|W
|M
|41
|4/29/2020
|FIRING WEAPON IN PUBLIC OR ON RESIDENTIAL PROPERTY
|ANTONIO-JUAREZ, MARCOS
|APOPKA
|W
|M
|41
|4/29/2020
|KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT WITH A FIREARM
|ANTONIO-JUAREZ, MARCOS
|APOPKA
|W
|M
|41
|4/29/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|BUCHANAN, BRYAN JOSEPH
|APOPKA
|W
|M
|32
|5/2/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- $1000 OR MORE
|BYERS, MATTHEW JAMES
|ORLANDO
|W
|M
|37
|5/2/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|BYERS, MATTHEW JAMES
|ORLANDO
|W
|M
|37
|5/4/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 3RD OR SUBSQ OFF
|ELLIOTT, HARRY KENNEN
|SILVER SPRINGS
|W
|M
|55
|5/4/2020
|NONMOVING TRAFFIC VIOLATION FAIL TO REGISTER MOTOR VEHICLE
|ELLIOTT, HARRY KENNEN
|SILVER SPRINGS
|W
|M
|55
|5/4/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|ELLIOTT, HARRY KENNEN
|SILVER SPRING
|W
|M
|55
|5/2/2020
|TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS
|FALLON, SHERRY E
|ORLANDO
|W
|F
|57
|5/2/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|FALLON, SHERRY E
|ORLANDO
|W
|F
|57
|5/2/2020
|STALKING- FOLLOW HARASS CYBERSTALK ANOTHER
|ISOM, DAQUAN MARQUES
|ORLANDO
|B
|M
|24
|5/2/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS HEROIN
|JOHNSON, GAGE RUSSELL
|CLERMONT
|W
|M
|26
|5/1/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|JONES, BOBBY RAY
|APOPKA
|W
|M
|30
|5/1/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|JONES, BOBBY RAY
|APOPKA
|W
|M
|30
|5/4/2020
|COCAINE-POSSESS- WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCH II
|JONES, EDDIE LEE
|APOPKA
|B
|M
|60
|5/4/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|JONES, EDDIE LEE
|APOPKA
|B
|M
|60
|5/4/2020
|CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM
|MARTINEZ, JOSE PASCUAL
|APOPKA
|I
|M
|20
|5/3/2020
|LAKE COUNTY WARRANT
|MILLS, COURTNEI JAMES
|APOPKA
|B
|M
|21
|5/2/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|MOORE, PATRICK EZEKAIL
|APOPKA
|B
|M
|19
|5/2/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|MOORE, PATRICK EZEKAIL
|APOPKA
|B
|M
|19
|5/3/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|NIEVES RODRIGUEZ, HARRY ALBERTO
|APOPKA
|W
|M
|34
|5/3/2020
|LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS
|NIEVES RODRIGUEZ, HARRY ALBERTO
|APOPKA
|W
|M
|34
|5/2/2020
|AGGRAV STALKING- STALKING VICTIM AFTER NO CONTACT ORDER
|ROLLING, JEFFERY WAYNE
|APOPKA
|W
|M
|39
|5/2/2020
|CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE
|ROLLING, JEFFERY WAYNE
|APOPKA
|W
|M
|39
|4/30/2020
|CRIMES AGAINST PERSON- CORRUPT BY THREAT PUBLIC SERVANT OR FAMILY
|SEAY, JAMES JUNIOR
|APOPKA
|B
|M
|49
|4/30/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|SEAY, JAMES JUNIOR
|APOPKA
|B
|M
|49
|4/30/2020
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE
|SEAY, JAMES JUNIOR
|APOPKA
|B
|M
|49
|4/30/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|SEAY, JAMES JUNIOR
|APOPKA
|B
|M
|49
|4/28/2020
|AGGRAV ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|SIMS, ALLISON GAIL
|APOPKA
|B
|F
|55
|4/28/2020
|AGGRAV BATTERY- (PERSON USES A DEADLY WEAPON)
|SIMS, ALLISON GAIL
|APOPKA
|B
|F
|55
|5/2/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (AMPHETAMINE)
|SMITH, MANDY NICOLE
|APOPKA
|W
|F
|37
|5/2/2020
|AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|STRAUGHAN, DERICK JOHN
|APOPKA
|W
|M
|38
|5/2/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- 200 DOLLARS AND UNDER
|WARD, SHAKEILA LATRICE
|APOPKA
|B
|F
|34
|5/1/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|WICKER, CHRISSANDRA JANEL
|APOPKA
|B
|F
|39
|4/29/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|ORLANDO
|B
|M
|17
|4/29/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|ORLANDO
|B
|M
|17
|4/29/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|ORLANDO
|B
|M
|16
|4/29/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|ORLANDO
|B
|M
|16
|5/4/2020
|CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|17