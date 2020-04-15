APD Arrest Report for April 5th-11th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service              1,199
  • Traffic Citations                      8
  • Crash Reports                      25
  • Arrests                                16
 Arrest Date Charges Name City Age
4/5/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE ACRES, DERICK GEROD  MT PLYMOUTH  49
4/6/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE BRIGGS, FREDDIE J APOPKA 25
4/10/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE ESQUIVEL, EDUARDO  SORRENTO  28
4/10/2020 BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY ESQUIVEL, EDUARDO  SORRENTO  28
4/7/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION HYLANDS, DEREK ALAN IAN  APOPKA 45
4/5/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE MOREL, NILEXIS PEDRO ORLANDO 19
4/5/2020 DRUGS-POSSESS HEROIN MOREL, NILEXIS PEDRO ORLANDO 19
4/5/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE PEREIRA, YUVINIS  APOPKA 33
4/5/2020 SMUGGLE CONTRABAND INTO PRISON- CONTROLLED SUBSTANCE DEFINED PROVISIONS OF s. 893.02(4) PEREIRA, YUVINIS  APOPKA 33
4/5/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE PONCE-TORRES, EVIS JOANN APOPKA 36
4/5/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE RIVERA-GUEVARA, EMIGDIO  ORLANDO  41
4/7/2020 DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS WARD, SHAKEILA LATRICE  APOPKA 34
4/7/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT WARD, SHAKEILA LATRICE  APOPKA 34
 4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/5/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/5/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/8/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/11/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL ORLANDO 17
4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 12
4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 12
4/5/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT CONFIDENTIAL APOPKA 12
4/5/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE CONFIDENTIAL APOPKA 12
4/11/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 16
4/11/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 14
4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 13
4/5/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 13
4/5/2020 HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT CONFIDENTIAL APOPKA 13
4/5/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE CONFIDENTIAL APOPKA 13
4/8/2020 BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY CONFIDENTIAL APOPKA 15

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