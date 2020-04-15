APD Arrest Report for April 5th-11th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,199
- Traffic Citations 8
- Crash Reports 25
- Arrests 16
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|4/5/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|ACRES, DERICK GEROD
|MT PLYMOUTH
|49
|4/6/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|BRIGGS, FREDDIE J
|APOPKA
|25
|4/10/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ESQUIVEL, EDUARDO
|SORRENTO
|28
|4/10/2020
|BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY
|ESQUIVEL, EDUARDO
|SORRENTO
|28
|4/7/2020
|BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|HYLANDS, DEREK ALAN IAN
|APOPKA
|45
|4/5/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|MOREL, NILEXIS PEDRO
|ORLANDO
|19
|4/5/2020
|DRUGS-POSSESS HEROIN
|MOREL, NILEXIS PEDRO
|ORLANDO
|19
|4/5/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|PEREIRA, YUVINIS
|APOPKA
|33
|4/5/2020
|SMUGGLE CONTRABAND INTO PRISON- CONTROLLED SUBSTANCE DEFINED PROVISIONS OF s. 893.02(4)
|PEREIRA, YUVINIS
|APOPKA
|33
|4/5/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|PONCE-TORRES, EVIS JOANN
|APOPKA
|36
|4/5/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|RIVERA-GUEVARA, EMIGDIO
|ORLANDO
|41
|4/7/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS
|WARD, SHAKEILA LATRICE
|APOPKA
|34
|4/7/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|WARD, SHAKEILA LATRICE
|APOPKA
|34
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/5/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/5/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/8/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/11/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|ORLANDO
|17
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|12
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|12
|4/5/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|12
|4/5/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|12
|4/11/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|16
|4/11/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|13
|4/5/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED STRUCTURE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|13
|4/5/2020
|HEALTH-SAFETY- VIOL DISASTER PREPAREDNESS EMERGENCY MGT
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|13
|4/5/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|13
|4/8/2020
|BURGLARY- UNOCCUPIED CONVEYANCE STATE OF EMERGENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|15