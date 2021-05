Arrest Date Charges Name City Age

5/14/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE AKHTAR, KEVIN ERNEST APOPKA 18

5/14/2021 MARIJUANA-POSSESS POSSESS MARIJUANA OVER 20 GRAMS AKHTAR, KEVIN ERNEST APOPKA 18

5/14/2021 MARIJUANA-POSSESS WITH INTENT TO SELL MFG OR DELIVER SCHEDULE I AKHTAR, KEVIN ERNEST APOPKA 18

5/14/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE AKHTAR, KEVIN ERNEST APOPKA 18

5/16/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE BAUTISTA-CANTARERO, ALEX OSMIN APOPKA 25

5/16/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE BAUTISTA-CANTARERO, ALEX OSMIN APOPKA 25

5/15/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE CASTANEDA, ANAHI CLARISSA APOPKA 22

5/14/2021 BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC CHAMBERS, CLINT JESSE APOPKA 21

5/14/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE CHAMBERS, CLINT JESSE APOPKA 21

5/14/2021 ROBBERY NO FIREARM OR WEAPON CHAMBERS, CLINT JESSE APOPKA 21

5/14/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION CONNER, LEWIS HARRIS APOPKA 67

5/13/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE DUBOSE, OCTAVIUS DENZELL APOPKA 24

5/12/2021 TRESPASSING OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE FORCE, LUIS APOPKA 39

5/15/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT VOLUSIA COUNTY FRENIER, DONALD LEWIS APOPKA 53

5/15/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE GAINES, BRANDON LEE APOPKA 27

5/17/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT HICKS, LYNDON JAMES APOPKA 52

5/12/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS HUDSON REYNOLDS, KYONNAH ARIEL OCOEE 21