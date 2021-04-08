APD Arrest Report for March 30th-April 5th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,750
- Traffic Citations 81
- Crash Reports 23
- Arrests 19
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|4/3/2021
|BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC
|ALLEYNE, KENELM MARCUS
|UNKNOWN
|25
|4/3/2021
|RESIST OFFICER WITH VIOLENCE
|ALLEYNE, KENELM MARCUS
|UNKNOWN
|25
|4/3/2021
|WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON
|ALLEYNE, KENELM MARCUS
|UNKNOWN
|25
|4/3/2021
|BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN
|CONFIDENTIAL
|23
|4/3/2021
|BURGL OCCUPIED CONVEYANCE UNARMED
|DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN
|CONFIDENTIAL
|23
|4/3/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE
|DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN
|CONFIDENTIAL
|23
|4/2/2021
|FAILURE TO APPEAR
|DUBOSE, OCTAVIUS DENZELL
|APOPKA
|24
|4/5/2021
|AGGRAV BATTERY CAUSE BODILY HARM OR DISABILITY
|DUPREE, RYAN GABRIEL
|APOPKA
|22
|3/30/2021
|SEX ASSLT SEX BAT 18 YR OR OLDER BY PRSN 18 YR OR OLD
|GODINA, NESTOR VILLANUEVA
|APOPKA
|32
|4/3/2021
|COCAINE-POSSESS WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCHEDULE II
|HANEY, MATTHEW JOSEPH
|SORRENTO
|38
|4/3/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|HANEY, MATTHEW JOSEPH
|SORRENTO
|38
|4/4/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|JERNIGAN, MITCHELL DEAN
|APOPKA
|39
|4/1/2021
|INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT
|KOCH, YVONNE LEE
|WEBSTER
|41
|3/30/2021
|BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|LICONA, MIGUEL JUNIOR
|CONFIDENTIAL
|20
|3/30/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|LICONA, MIGUEL JUNIOR
|CONFIDENTIAL
|20
|3/30/2021
|OBSTRUCTING JUSTICE TAMPERING IN 1ST DEGREE FELONY PROCEEDING
|LICONA, MIGUEL JUNIOR
|CONFIDENTIAL
|20
|4/4/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS
|LUTTRELL, KALLIE MARIE
|HOUSTON, TEXAS
|32
|4/4/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|LUTTRELL, KALLIE MARIE
|HOUSTON, TEXAS
|32
|3/31/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|MCFARLEY, JACQUIREA K`DIAMOND
|APOPKA
|18
|3/31/2021
|HEALTH-SAFETY NUISANCE INJURIOUS TO HEALTH
|MONDRAGON, JUAN
|APOPKA
|40
|3/31/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 3RD SUB VIOL
|MONDRAGON, JUAN
|APOPKA
|40
|3/31/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL RECKLESS DRIVING 1ST OFF
|MONDRAGON, JUAN
|APOPKA
|40
|3/31/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|MONDRAGON, JUAN
|APOPKA
|40
|4/2/2021
|BURGL UNOCCUPIED CONVEYANCE UNARMED
|MONTGOMERY, TYREE KEON
|APOPKA
|21
|4/2/2021
|FAILURE TO APPEAR
|MONTGOMERY, TYREE KEON
|APOPKA
|21
|4/2/2021
|FAILURE TO APPEAR
|MONTGOMERY, TYREE KEON
|APOPKA
|21
|3/30/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|RAMOS, JEREMIAH ELIJAH
|BROOKSVILLE
|19
|4/1/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE
|SUGGS, PRESLEY DEE
|APOPKA
|28
|3/31/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO
|ORLANDO
|31
|3/31/2021
|BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC
|TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO
|ORLANDO
|31
|3/31/2021
|RESIST OFFICER WITH VIOLENCE
|TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO
|ORLANDO
|31
|4/2/2021
|BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|BATTERY COMMIT FELONY BATTERY
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|CRUELTY TOWARD CHILD ABUSE CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|RESIST OFFICER WITH VIOLENCE
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/2/2021
|SIMPLE ASSLT ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC
|VELA, JOSE ARMANDO
|APOPKA
|28
|4/1/2021
|PUBLIC ORDER CRIMES ACCESSORY AFT THE FACT 3RD DEG FEL LVL 3 TO 10
|WILLIAMS, JAMES LESLIE
|APOPKA
|32
|4/3/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|15