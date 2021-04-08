APD Arrest Report for March 30th-April 5th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                          1,750
  • Traffic Citations                                81
  • Crash Reports                                  23
  • Arrests                                            19
 Arrest Date Charges Name City Age
4/3/2021 BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC ALLEYNE, KENELM MARCUS UNKNOWN 25
4/3/2021 RESIST OFFICER WITH VIOLENCE ALLEYNE, KENELM MARCUS UNKNOWN 25
4/3/2021 WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON ALLEYNE, KENELM MARCUS UNKNOWN 25
4/3/2021 BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN CONFIDENTIAL 23
4/3/2021 BURGL OCCUPIED CONVEYANCE UNARMED DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN CONFIDENTIAL 23
4/3/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE DAVIS, MAHAGONY JE`TAUN CONFIDENTIAL 23
4/2/2021 FAILURE TO APPEAR DUBOSE, OCTAVIUS DENZELL  APOPKA 24
4/5/2021 AGGRAV BATTERY CAUSE BODILY HARM OR DISABILITY DUPREE, RYAN GABRIEL APOPKA 22
3/30/2021 SEX ASSLT SEX BAT 18 YR OR OLDER BY PRSN 18 YR OR OLD GODINA, NESTOR VILLANUEVA APOPKA 32
4/3/2021 COCAINE-POSSESS WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCHEDULE II HANEY, MATTHEW JOSEPH SORRENTO  38
4/3/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION HANEY, MATTHEW JOSEPH SORRENTO  38
4/4/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL JERNIGAN, MITCHELL DEAN  APOPKA 39
4/1/2021 INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT KOCH, YVONNE LEE WEBSTER 41
3/30/2021 BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION LICONA, MIGUEL JUNIOR CONFIDENTIAL 20
3/30/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE LICONA, MIGUEL JUNIOR CONFIDENTIAL 20
3/30/2021 OBSTRUCTING JUSTICE TAMPERING IN 1ST DEGREE FELONY PROCEEDING LICONA, MIGUEL JUNIOR CONFIDENTIAL 20
4/4/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS LUTTRELL, KALLIE MARIE HOUSTON, TEXAS 32
4/4/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION LUTTRELL, KALLIE MARIE HOUSTON, TEXAS 32
3/31/2021  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  MCFARLEY, JACQUIREA K`DIAMOND  APOPKA  18 
3/31/2021  HEALTH-SAFETY NUISANCE INJURIOUS TO HEALTH  MONDRAGON, JUAN  APOPKA  40 
3/31/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 3RD SUB VIOL  MONDRAGON, JUAN  APOPKA  40 
3/31/2021  MOVING TRAFFIC VIOL RECKLESS DRIVING 1ST OFF  MONDRAGON, JUAN  APOPKA  40 
3/31/2021  RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE  MONDRAGON, JUAN  APOPKA  40 
4/2/2021  BURGL UNOCCUPIED CONVEYANCE UNARMED  MONTGOMERY, TYREE KEON  APOPKA  21 
4/2/2021  FAILURE TO APPEAR  MONTGOMERY, TYREE KEON  APOPKA  21 
4/2/2021  FAILURE TO APPEAR  MONTGOMERY, TYREE KEON  APOPKA  21 
3/30/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS  RAMOS, JEREMIAH ELIJAH  BROOKSVILLE  19 
4/1/2021  LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE  SUGGS, PRESLEY DEE  APOPKA  28 
3/31/2021  DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS  TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO  ORLANDO  31 
3/31/2021  BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC  TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO  ORLANDO  31 
3/31/2021  RESIST OFFICER WITH VIOLENCE  TRINIDAD ROSARIO, CARLOS ALBERTO  ORLANDO  31 
4/2/2021  BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  BATTERY COMMIT FELONY BATTERY  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  BATTERY ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  CRUELTY TOWARD CHILD ABUSE CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  RESIST OFFICER WITH VIOLENCE  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/2/2021  SIMPLE ASSLT ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC  VELA, JOSE ARMANDO  APOPKA  28 
4/1/2021  PUBLIC ORDER CRIMES ACCESSORY AFT THE FACT 3RD DEG FEL LVL 3 TO 10  WILLIAMS, JAMES LESLIE  APOPKA  32 
4/3/2021  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL – JUVENILE  APOPKA  15 

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