APD Arrest Report for March 23rd-29th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,590
- Traffic Citations 31
- Crash Reports 25
- Arrests 27
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|3/23/2021
|COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|COCAINE-TRAFFIC 28 GRAMS LESS THAN 150 KG COCAINE OR MIXTURE
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|EVIDENCE-DESTROYING ALTER DESTROY CONCEAL REMO REC DOC PHYS EVIDENCE
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/23/2021
|SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL
|ANCRUM, DUBORIS MAURICE
|APOPKA
|46
|3/29/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ARRIAGA, LORENZO ANTONIO
|APOPKA
|20
|3/25/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|BROWN, BRIELLE CACHE`
|PINE HILLS
|21
|3/25/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|BROWNING, JAMILA DANA
|APOPKA
|32
|3/23/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA
|EUSTIS
|29
|3/23/2021
|BURG- OCCUPIED CONVEYANCE UNARMED NOT PARTS
|CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA
|EUSTIS
|29
|3/23/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- $1000 OR MORE
|CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA
|EUSTIS
|29
|3/23/2021
|ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING WO FIREARM OR WEAPON
|CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA
|EUSTIS
|29
|3/28/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS
|CORONADO-AGUILAR, ELDER EDIONAI
|APOPKA
|28
|3/28/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|CORONADO-AGUILAR, ELDER EDIONAI
|APOPKA
|28
|3/25/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|GANNON, ALBERT JOHN
|APOPKA
|50
|3/26/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|GOFF, SCOTT RYAN
|EUSTIS
|35
|3/28/2021
|HIT AND RUN LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP
|GONZALEZ-VELASQUEZ, EVER ELADIO
|APOPKA
|26
|3/28/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|GONZALEZ-VELASQUEZ, EVER ELADIO
|APOPKA
|26
|3/27/2021
|FRAUD-IMPERSONATE FALSE ID GIVEN TO LEO
|GRAY, JOHN LEE
|ORLANDO
|38
|3/27/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|GRAY, JOHN LEE
|ORLANDO
|38
|3/29/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|HARRISON, SHARON LEE
|APOPKA
|35
|3/27/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|LAWRENCE, DAVID JAMES
|APOPKA
|61
|3/27/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP
|LAWRENCE, DAVID JAMES
|APOPKA
|61
|3/23/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|LAWRENCE, DAVID JAMES
|APOPKA
|61
|3/25/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|MIRANDA PEREZ, CAESAR
|APOPKA
|19
|3/23/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|MORALES-GUTIERREZ, GUSTAVO MARIEL
|APOPKA
|44
|3/27/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|MULLINS, GINA MARIE
|APOPKA
|33
|3/27/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|MULLINS, GINA MARIE
|APOPKA
|33
|3/27/2021
|SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL
|MULLINS, GINA MARIE
|APOPKA
|33
|3/26/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL MOTOR VEHICLE (DOMESTIC)
|NESS-BEITH, SUSAN JO
|APOPKA
|63
|3/25/2021
|AGGRAV BATTERY OFFENDER KNEW/SHOULD HAVE KNOWN VICT PREGNANT
|OLVERA, ENRIQUE
|UMATILLA
|32
|3/25/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|PAEZ, JONATHAN RAYMOND
|APOPKA
|37
|3/25/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER
|PAEZ, JONATHAN RAYMOND
|APOPKA
|37
|3/25/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS
|RITA, RICHARD VINCENT
|APOPKA
|57
|3/25/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT SEMINOLE COUNTY
|SANCHEZ MORALES, ERICKA GLENDY
|APOPKA
|23
|3/28/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|SANTANA-MEDINA, YADIER EMILIO
|SANFORD
|31
|3/26/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|SARGENT, LEONIDUS CELLINI
|APOPKA
|54
|3/26/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|SMITH, WILLIE B
|APOPKA
|29
|3/26/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|SMITH, WILLIE B
|APOPKA
|29
|3/26/2021
|CRUELTY TOWARD CHILD ABUSE CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM
|SMITH, WILLIE B
|APOPKA
|29
|3/26/2021
|FIRING WEAPON IN PUBLIC OR ON RESIDENTIAL PROPERTY
|SMITH, WILLIE B
|APOPKA
|29
|3/26/2021
|WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON
|SMITH, WILLIE B
|APOPKA
|29
|3/24/2021
|TRESPASSING OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE
|STEPP, CAZ GREGORY
|APOPKA
|49
|3/27/2021
|TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|WILCZYNSKI, KIMBERLY DEVON
|APOPKA
|43
|3/23/2021
|SEMINOLE COUNTY WARRANT
|WILKERSON, JAMALL LAMONT
|EUSTIS
|27
|3/27/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENIILE
|APOPKA
|16