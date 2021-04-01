APD Arrest Report for March 23rd-29th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                          1,590
  • Traffic Citations                                31
  • Crash Reports                                  25
  • Arrests                                            27
 Arrest Date Charges Name City Age
3/23/2021 COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 COCAINE-TRAFFIC 28 GRAMS LESS THAN 150 KG COCAINE OR MIXTURE ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 EVIDENCE-DESTROYING ALTER DESTROY CONCEAL REMO REC DOC PHYS EVIDENCE ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/23/2021 SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL ANCRUM, DUBORIS MAURICE APOPKA  46
3/29/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE ARRIAGA, LORENZO ANTONIO APOPKA 20
3/25/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS BROWN, BRIELLE CACHE` PINE HILLS 21
3/25/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT BROWNING, JAMILA DANA APOPKA 32
3/23/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA EUSTIS 29
3/23/2021 BURG- OCCUPIED CONVEYANCE UNARMED NOT PARTS CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA EUSTIS 29
3/23/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH- $1000 OR MORE CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA EUSTIS 29
3/23/2021 ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING WO FIREARM OR WEAPON CASTANON-HERNANDEZ, ZEILA PAOLA EUSTIS 29
3/28/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS CORONADO-AGUILAR, ELDER EDIONAI APOPKA 28
3/28/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE CORONADO-AGUILAR, ELDER EDIONAI APOPKA 28
3/25/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE GANNON, ALBERT JOHN APOPKA 50
3/26/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE GOFF, SCOTT RYAN  EUSTIS 35
3/28/2021 HIT AND RUN LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP GONZALEZ-VELASQUEZ, EVER ELADIO APOPKA 26
3/28/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE GONZALEZ-VELASQUEZ, EVER ELADIO APOPKA 26
3/27/2021 FRAUD-IMPERSONATE FALSE ID GIVEN TO LEO GRAY, JOHN LEE ORLANDO 38
3/27/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT GRAY, JOHN LEE ORLANDO 38
3/29/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE HARRISON, SHARON LEE APOPKA 35
3/27/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS LAWRENCE, DAVID JAMES  APOPKA 61
3/27/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP LAWRENCE, DAVID JAMES  APOPKA 61
3/23/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE LAWRENCE, DAVID JAMES  APOPKA 61
3/25/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE MIRANDA PEREZ, CAESAR  APOPKA 19
3/23/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE MORALES-GUTIERREZ, GUSTAVO MARIEL APOPKA 44
3/27/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE MULLINS, GINA MARIE  APOPKA  33
3/27/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION MULLINS, GINA MARIE  APOPKA  33
3/27/2021 SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL MULLINS, GINA MARIE  APOPKA  33
3/26/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL MOTOR VEHICLE (DOMESTIC) NESS-BEITH, SUSAN JO  APOPKA 63
3/25/2021 AGGRAV BATTERY OFFENDER KNEW/SHOULD HAVE KNOWN VICT PREGNANT OLVERA, ENRIQUE  UMATILLA 32
3/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS PAEZ, JONATHAN RAYMOND  APOPKA 37
3/25/2021 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER PAEZ, JONATHAN RAYMOND  APOPKA 37
3/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS RITA, RICHARD VINCENT APOPKA 57
3/25/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT SEMINOLE COUNTY SANCHEZ MORALES, ERICKA GLENDY APOPKA 23
3/28/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE SANTANA-MEDINA, YADIER EMILIO SANFORD 31
3/26/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE SARGENT, LEONIDUS CELLINI APOPKA 54
3/26/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL SMITH, WILLIE B  APOPKA 29
3/26/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE SMITH, WILLIE B  APOPKA 29
3/26/2021 CRUELTY TOWARD CHILD ABUSE CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM SMITH, WILLIE B  APOPKA 29
3/26/2021 FIRING WEAPON IN PUBLIC OR ON RESIDENTIAL PROPERTY SMITH, WILLIE B  APOPKA 29
3/26/2021 WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON SMITH, WILLIE B  APOPKA 29
3/24/2021 TRESPASSING OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE STEPP, CAZ GREGORY  APOPKA 49
3/27/2021 TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER WILCZYNSKI, KIMBERLY DEVON  APOPKA 43
3/23/2021 SEMINOLE COUNTY WARRANT WILKERSON, JAMALL LAMONT EUSTIS  27
3/27/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE CONFIDENTIAL – JUVENIILE APOPKA 16

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