APD Arrest Report for March 9th-15th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                          1,590
  • Traffic Citations                                86
  • Crash Reports                                  25
  • Arrests                                            22
 Arrest Date Charges Name City Age
3/12/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL BACHANLALL, DEOCHAND  APOPKA 69
3/10/2021 CRUELTY TOWARD CHILD AGGRAVATED CHILD ABUSE CAALQUEJ, DANIEL  APOPKA  26
3/15/2021 CONTEMPT OF COURT VIOL PRETRIAL RELEASE RE DATING VIOLENCE CARTER, MATTHEW LEWIS  APOPKA  33
3/11/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE DANIEL, BRIAN STEVEN  MT DORA 46
3/11/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE DANIEL, BRIAN STEVEN  MT DORA 46
3/11/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE EVANS, ASHLEE KAYLIN APOPKA 23
3/11/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE EVANS, ASHLEE KAYLIN APOPKA 23
3/11/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EVANS, ASHLEE KAYLIN APOPKA 23
3/10/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT GAY, MICHELLE DYANN  APOPKA 48
3/15/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE HENRY, FITZROY DAMIE APOPKA 33
3/15/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE HENRY, FITZROY DAMIE APOPKA 33
3/15/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION HENRY, FITZROY DAMIE APOPKA 33
3/10/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE JOHNSON, SUSAN KAY OCOEE 53
3/14/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE LAGUNA-DEDIOS, JARIO  APOPKA  35
3/9/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE LITTLE, WILLIAM HAYES Sebastian 31
3/14/2021 BURGL OCCUPIED DWELLING UNARMED LORGEAT, DJIMMY  APOPKA 29
3/14/2021 BURGL DWELLING STRUCTURE OR CONVEYANCE ARMED LORGEAT, STEVE  APOPKA 25
3/14/2021 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF COCAINE LORGEAT, STEVE  APOPKA 25
 

 

  

 

 
3/11/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE MATHEWS, GREGORY ALLEN OCOEE 33
3/11/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE MATHEWS, GREGORY ALLEN OCOEE 34
3/13/2021 FAILURE TO APPEAR PETERSON, SHAQUILLE O`NEIL APOPKA 28
3/12/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE ROBINSON, JEFFERY SHAWN  UNKNOWN 54
3/12/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT ROBINSON, JEFFERY SHAWN  EUSTIS  54
3/12/2021 WARRANT FOR UNITED STATES MARSHAL SERVICE SCHNEIDER, ELIZABETH STELLA APOPKA 53
3/9/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE SIMMS, STUART SHAW APOPKA 50
3/9/2021 COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE SIMMS, STUART SHAW APOPKA 50
3/9/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE SIMMS, STUART SHAW APOPKA 50
3/9/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION SIMMS, STUART SHAW APOPKA 50
3/10/2021 CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM SKEPPLE, HEWLETT EPHRAIMSTEPHEN APOPKA 20
3/9/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL VALLE, GEORGE  APOPKA 29
3/9/2021 WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON VALLE, GEORGE  APOPKA 29
3/9/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS WILLIAMS, FLOYD HENRY  APOPKA 60
3/14/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS ZARAGOZA, ADRIAN  APOPKA 45
3/14/2021 D.U.I. – DRIVING UNDER THE INFLUENCE(MISDEMEANOR) ZEPHIR, THARA  APOPKA  48

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