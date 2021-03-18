APD Arrest Report for March 9th-15th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,590
- Traffic Citations 86
- Crash Reports 25
- Arrests 22
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|3/11/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|MATHEWS, GREGORY ALLEN
|OCOEE
|33
|3/11/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|MATHEWS, GREGORY ALLEN
|OCOEE
|34
|3/13/2021
|FAILURE TO APPEAR
|PETERSON, SHAQUILLE O`NEIL
|APOPKA
|28
|3/12/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE
|ROBINSON, JEFFERY SHAWN
|UNKNOWN
|54
|3/12/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|ROBINSON, JEFFERY SHAWN
|EUSTIS
|54
|3/12/2021
|WARRANT FOR UNITED STATES MARSHAL SERVICE
|SCHNEIDER, ELIZABETH STELLA
|APOPKA
|53
|3/9/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|SIMMS, STUART SHAW
|APOPKA
|50
|3/9/2021
|COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE
|SIMMS, STUART SHAW
|APOPKA
|50
|3/9/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|SIMMS, STUART SHAW
|APOPKA
|50
|3/9/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|SIMMS, STUART SHAW
|APOPKA
|50
|3/10/2021
|CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM
|SKEPPLE, HEWLETT EPHRAIMSTEPHEN
|APOPKA
|20
|3/9/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|VALLE, GEORGE
|APOPKA
|29
|3/9/2021
|WEAPON OFFENSE IMPROPER EXHIBIT FIREARM OR DANGEROUS WEAPON
|VALLE, GEORGE
|APOPKA
|29
|3/9/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|WILLIAMS, FLOYD HENRY
|APOPKA
|60
|3/14/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|ZARAGOZA, ADRIAN
|APOPKA
|45
|3/14/2021
|D.U.I. – DRIVING UNDER THE INFLUENCE(MISDEMEANOR)
|ZEPHIR, THARA
|APOPKA
|48