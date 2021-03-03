APD Arrest Report for February 23rd-March 1st

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                          1,958
  • Traffic Citations                              117
  • Crash Reports                                  32
  • Arrests                                            21
Arrest Date Charges Name City Age
3/1/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE ALLEN, CARLEY ELIZABETH CONFIDENTIAL 26
2/27/2021 BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED ALLI, AZEEM MUHAMMAD OCOEE 23
2/27/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE ALVARADO-MAZARIEGOS, HENRY ARTURO APOPKA 20
2/27/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE ALVARADO-MAZARIEGOS, HENRY ARTURO APOPKA 20
2/25/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT BYERLEY, TERRY WILLIAM APOPKA 42
2/24/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE CARTER, MATTHEW LEWIS  APOPKA  33
2/27/2021 BURGL TOOLS-POSSESS WITH INTENT TO USE CLEMENS, WILLIAM D APOPKA 21
2/27/2021 BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED CLEMENS, WILLIAM D APOPKA 21
2/27/2021 VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE CLEMENS, WILLIAM D APOPKA 21
2/27/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE DAVIS, CHASE TYLER  APOPKA 25
2/28/2021 BATTERY CAUSE BODILY HARM DRUMM, ROY ARTHUR APOPKA  61
2/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER HALE, TAYLOR BRIANNE APOPKA 23
2/25/2021 HIT AND RUN LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP HALE, TAYLOR BRIANNE APOPKA 23
2/27/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE HARRIS, ANTHONY  APOPKA 58
2/27/2021 SIMPLE ASSLT ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC HARRIS, ANTHONY  APOPKA 58
2/27/2021 TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER HARRIS, ANTHONY  APOPKA 58
2/25/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE JOHNS, ROBERT DEAN APOPKA  54
2/25/2021 BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED JOHNS, ROBERT DEAN APOPKA  54
2/24/2021 INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT – FAILURE TO APPEAR FOR 322.34(2) CRASH OPERATING WHILE DL SUSPENDED/CANCELED/REVOKED (SPECIFY REASON) MASSEY, SHERRIAL TALACIA  KISSIMMEE 27
2/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE MIRANDA, ELMAR  APOPKA 21
2/25/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE MIRANDA, ELMAR  APOPKA 21
2/26/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE PAYNE, NARKEITH KEON  APOPKA 29
2/26/2021 LARC GRAND THEFT 750 LESS THAN 5K DOLS PAYNE, NARKEITH KEON  APOPKA 29
2/26/2021 LARC GRAND THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCE PAYNE, NARKEITH KEON  APOPKA 29
2/26/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS PAYNE, NARKEITH KEON  APOPKA 29
2/26/2021 VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE PAYNE, NARKEITH KEON  APOPKA 29
2/27/2021 INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT PEREZ, HUGO  SAINT CLOUD 40
2/27/2021 BURGL TOOLS-POSSESS WITH INTENT TO USE SAMUEL, ERICK RASHAWN APOPKA 20
2/27/2021 BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED SAMUEL, ERICK RASHAWN APOPKA 20
2/27/2021 VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE SAMUEL, ERICK RASHAWN APOPKA 20
2/26/2021 OUT-OF-STATE-FUG THOMAS, WILLIAM GARNETT APOPKA 51
2/26/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER ORLANDO 25
2/26/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER ORLANDO 25
2/26/2021 MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND SUBS OFF ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER ORLANDO 25
3/1/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT WALLACE, DAVID DWAYNE APOPKA  49
2/24/2021 BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA  13
2/24/2021 BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA 14
2/24/2021 BURGL DWELLING OR STRUCT CAUSE DAMAGE OVER 1000 DOLS CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA 14
2/24/2021 BURGL DWELLING STRUCTURE OR CONVEYANCE ARMED CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA 14
2/24/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA 14
2/24/2021 LARC GRAND THEFT 5K LESS THAN 10K DOLS CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA 14

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