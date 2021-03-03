APD Arrest Report for February 23rd-March 1st
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,958
- Traffic Citations 117
- Crash Reports 32
- Arrests 21
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|3/1/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ALLEN, CARLEY ELIZABETH
|CONFIDENTIAL
|26
|2/27/2021
|BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED
|ALLI, AZEEM MUHAMMAD
|OCOEE
|23
|2/27/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE
|ALVARADO-MAZARIEGOS, HENRY ARTURO
|APOPKA
|20
|2/27/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|ALVARADO-MAZARIEGOS, HENRY ARTURO
|APOPKA
|20
|2/25/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|BYERLEY, TERRY WILLIAM
|APOPKA
|42
|2/24/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CARTER, MATTHEW LEWIS
|APOPKA
|33
|2/27/2021
|BURGL TOOLS-POSSESS WITH INTENT TO USE
|CLEMENS, WILLIAM D
|APOPKA
|21
|2/27/2021
|BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED
|CLEMENS, WILLIAM D
|APOPKA
|21
|2/27/2021
|VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE
|CLEMENS, WILLIAM D
|APOPKA
|21
|2/27/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|DAVIS, CHASE TYLER
|APOPKA
|25
|2/28/2021
|BATTERY CAUSE BODILY HARM
|DRUMM, ROY ARTHUR
|APOPKA
|61
|2/25/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI DAMAGE TO PROPERTY OR PERSON OF ANOTHER
|HALE, TAYLOR BRIANNE
|APOPKA
|23
|2/25/2021
|HIT AND RUN LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROP
|HALE, TAYLOR BRIANNE
|APOPKA
|23
|2/27/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|HARRIS, ANTHONY
|APOPKA
|58
|2/27/2021
|SIMPLE ASSLT ON OFFICER FIREFIGHTER EMT ETC
|HARRIS, ANTHONY
|APOPKA
|58
|2/27/2021
|TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|HARRIS, ANTHONY
|APOPKA
|58
|2/25/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|JOHNS, ROBERT DEAN
|APOPKA
|54
|2/25/2021
|BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED
|JOHNS, ROBERT DEAN
|APOPKA
|54
|2/24/2021
|INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT – FAILURE TO APPEAR FOR 322.34(2) CRASH OPERATING WHILE DL SUSPENDED/CANCELED/REVOKED (SPECIFY REASON)
|MASSEY, SHERRIAL TALACIA
|KISSIMMEE
|27
|2/25/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE
|MIRANDA, ELMAR
|APOPKA
|21
|2/25/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|MIRANDA, ELMAR
|APOPKA
|21
|2/26/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE
|PAYNE, NARKEITH KEON
|APOPKA
|29
|2/26/2021
|LARC GRAND THEFT 750 LESS THAN 5K DOLS
|PAYNE, NARKEITH KEON
|APOPKA
|29
|2/26/2021
|LARC GRAND THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCE
|PAYNE, NARKEITH KEON
|APOPKA
|29
|2/26/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|PAYNE, NARKEITH KEON
|APOPKA
|29
|2/26/2021
|VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE
|PAYNE, NARKEITH KEON
|APOPKA
|29
|2/27/2021
|INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT
|PEREZ, HUGO
|SAINT CLOUD
|40
|2/27/2021
|BURGL TOOLS-POSSESS WITH INTENT TO USE
|SAMUEL, ERICK RASHAWN
|APOPKA
|20
|2/27/2021
|BURGL UNOCCUPIED STRUCTURE UNARMED
|SAMUEL, ERICK RASHAWN
|APOPKA
|20
|2/27/2021
|VEH THEFT GRAND THEFT OF MOTOR VEHICLE
|SAMUEL, ERICK RASHAWN
|APOPKA
|20
|2/26/2021
|OUT-OF-STATE-FUG
|THOMAS, WILLIAM GARNETT
|APOPKA
|51
|2/26/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER
|ORLANDO
|25
|2/26/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LIC SUSP
|ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER
|ORLANDO
|25
|2/26/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND SUBS OFF
|ULVANO, TRAVIS CHRISTOPHER
|ORLANDO
|25
|3/1/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|WALLACE, DAVID DWAYNE
|APOPKA
|49
|2/24/2021
|BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|13
|2/24/2021
|BURGL UNOCCUPIED DWELLING UNARMED
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14
|2/24/2021
|BURGL DWELLING OR STRUCT CAUSE DAMAGE OVER 1000 DOLS
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14
|2/24/2021
|BURGL DWELLING STRUCTURE OR CONVEYANCE ARMED
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14
|2/24/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14
|2/24/2021
|LARC GRAND THEFT 5K LESS THAN 10K DOLS
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14