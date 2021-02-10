APD Arrest Report for February 2nd-8th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,237
- Traffic Citations 64
- Crash Reports 21
- Arrests 19
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|2/5/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|DANIELS, QUADIR CURTIS
|UNKNOWN
|27
|2/4/2021
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE
|DEJESUS, JUSTIN CALVIN
|WHITE PLAINS
|22
|2/2/2021
|DRUGS-POSSESS POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|DUINK, CHASE EDWIN
|DUNNELLON
|37
|2/2/2021
|LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS COORDINATE OTHERS
|DUINK, CHASE EDWIN
|DUNNELLON
|37
|2/2/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|EBEL, JOEL EDWARD
|APOPKA
|44
|2/2/2021
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|EBEL, JOEL EDWARD
|APOPKA
|44
|2/2/2021
|CRASH OPERATING WHILE DL SUSPENDED/CANCELED/REVOKED (SPECIFY REASON)
|EBEL, JOEL EDWARD
|APOPKA
|44
|2/2/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|ENOS, TIFFANY ANN
|APOPKA
|38
|2/2/2021
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|ENOS, TIFFANY ANN
|APOPKA
|38
|2/7/2021
|SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL
|JONES, JAMES LOUIS
|APOPKA
|41
|2/6/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|JONES, JAMES LOUIS
|APOPKA
|41
|2/6/2021
|COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE
|JONES, JAMES LOUIS
|APOPKA
|41
|2/6/2021
|HEALTH-SAFETY NUISANCE INJURIOUS TO HEALTH
|JONES, JAMES LOUIS
|APOPKA
|41
|2/7/2021
|BURGL OCCUPIED STRUCTURE UNARMED
|LORGEAT, DJIMMY
|ORLANDO
|28
|2/6/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|MURRAY CUMMINGS, CIETERIA RESHAUNDA
|APOPKA
|36
|2/2/2021
|DISORDERLY CONDUCT BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|PETERSON, THEO SEAN
|APOPKA
|31
|2/2/2021
|INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS
|PETERSON, THEO SEAN
|APOPKA
|31
|2/2/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|PETERSON, THEO SEAN
|APOPKA
|31
|2/4/2021
|INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT
|PRESTON, LYRIKAL VASHON
|OCOEE
|23
|2/6/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|RODRIGUEZ, JAVIER JOSUE
|APOPKA
|47
|2/8/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|SERRANO, MARIBETH
|ORLANDO
|28
|2/2/2021
|LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS COORDINATE OTHERS
|SHALES, JESSIE LYNN
|DUNNELLON
|40
|2/6/2021
|LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS
|SMITH, VICTORIA HOPE
|ORLANDO
|32
|2/6/2021
|FAILURE TO APPEAR
|SMITH, VICTORIA HOPE
|ORLANDO
|32
|2/7/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|TEMAC, SEBASTIAN
|APOPKA
|38
|2/8/2021
|HIT AND RUN FAIL TO STOP REMAIN AT CRASH INV SER BOD INJ
|WEAVER, RIDGE RUSSELL
|CASSELBERRY
|25
|2/8/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|WEAVER, RIDGE RUSSELL
|CASSELBERRY
|25
|2/8/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|WEAVER, RIDGE RUSSELL
|CASSELBERRY
|25
|2/6/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|WOOD, JEFFREY CHARLES
|APOPKA
|25
|2/6/2021
|RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE
|WOOD, JEFFREY CHARLES
|APOPKA
|25
|2/6/2021
|COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE
|ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN
|APOPKA
|22
|2/6/2021
|DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE
|ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN
|APOPKA
|22
|2/6/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN
|APOPKA
|22
|2/7/2021
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENIILE
|APOPKA
|17