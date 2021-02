Arrest Date Charges Name City Age

2/5/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT DANIELS, QUADIR CURTIS UNKNOWN 27

2/4/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE DEJESUS, JUSTIN CALVIN WHITE PLAINS 22

2/2/2021 DRUGS-POSSESS POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE DUINK, CHASE EDWIN DUNNELLON 37

2/2/2021 LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS COORDINATE OTHERS DUINK, CHASE EDWIN DUNNELLON 37

2/2/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE EBEL, JOEL EDWARD APOPKA 44

2/2/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE EBEL, JOEL EDWARD APOPKA 44

2/2/2021 CRASH OPERATING WHILE DL SUSPENDED/CANCELED/REVOKED (SPECIFY REASON) EBEL, JOEL EDWARD APOPKA 44

2/2/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE ENOS, TIFFANY ANN APOPKA 38

2/2/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE ENOS, TIFFANY ANN APOPKA 38

2/7/2021 SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL JONES, JAMES LOUIS APOPKA 41

2/6/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE JONES, JAMES LOUIS APOPKA 41

2/6/2021 COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE JONES, JAMES LOUIS APOPKA 41

2/6/2021 HEALTH-SAFETY NUISANCE INJURIOUS TO HEALTH JONES, JAMES LOUIS APOPKA 41

2/7/2021 BURGL OCCUPIED STRUCTURE UNARMED LORGEAT, DJIMMY ORLANDO 28

2/6/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS MURRAY CUMMINGS, CIETERIA RESHAUNDA APOPKA 36

2/2/2021 DISORDERLY CONDUCT BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY PETERSON, THEO SEAN APOPKA 31

2/2/2021 INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS PETERSON, THEO SEAN APOPKA 31