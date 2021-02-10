APD Arrest Report for February 2nd-8th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                         1,237
  • Traffic Citations                               64
  • Crash Reports                                 21
  • Arrests                                           19
 Arrest Date Charges Name City Age
2/5/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT DANIELS, QUADIR CURTIS  UNKNOWN 27
2/4/2021 DAMAGE PROP-CRIM MISCH 1000 DOLS OR MORE DEJESUS, JUSTIN CALVIN WHITE PLAINS 22
2/2/2021 DRUGS-POSSESS POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE DUINK, CHASE EDWIN DUNNELLON 37
2/2/2021 LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS COORDINATE OTHERS DUINK, CHASE EDWIN DUNNELLON 37
2/2/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE EBEL, JOEL EDWARD APOPKA  44
2/2/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE EBEL, JOEL EDWARD APOPKA  44
2/2/2021 CRASH OPERATING WHILE DL SUSPENDED/CANCELED/REVOKED (SPECIFY REASON) EBEL, JOEL EDWARD APOPKA  44
2/2/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE ENOS, TIFFANY ANN APOPKA 38
2/2/2021 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE ENOS, TIFFANY ANN APOPKA 38
2/7/2021 SMUGGLE CONTRABAND CTRL SUB DEFINED IN S.893.02(4) CO DETN FACIL JONES, JAMES LOUIS   APOPKA  41
2/6/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE JONES, JAMES LOUIS APOPKA  41
2/6/2021 COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE JONES, JAMES LOUIS APOPKA  41
2/6/2021 HEALTH-SAFETY NUISANCE INJURIOUS TO HEALTH JONES, JAMES LOUIS APOPKA  41
2/7/2021 BURGL OCCUPIED STRUCTURE UNARMED LORGEAT, DJIMMY  ORLANDO 28
2/6/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS MURRAY CUMMINGS, CIETERIA RESHAUNDA APOPKA 36
2/2/2021 DISORDERLY CONDUCT BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY PETERSON, THEO SEAN APOPKA 31
2/2/2021 INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS PETERSON, THEO SEAN APOPKA 31
2/2/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE PETERSON, THEO SEAN   APOPKA 31
2/4/2021  INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT  PRESTON, LYRIKAL VASHON  OCOEE  23 
2/6/2021  DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE  RODRIGUEZ, JAVIER JOSUE  APOPKA  47 
2/8/2021  OUT-OF-COUNTY WARRANT  SERRANO, MARIBETH  ORLANDO  28 
2/2/2021  LARC RETAIL THEFT 750 MORE DOLS COORDINATE OTHERS  SHALES, JESSIE LYNN    DUNNELLON  40 
2/6/2021  LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS  SMITH, VICTORIA HOPE  ORLANDO  32 
2/6/2021  FAILURE TO APPEAR  SMITH, VICTORIA HOPE  ORLANDO  32 
2/7/2021  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  TEMAC, SEBASTIAN  APOPKA  38 
2/8/2021  HIT AND RUN FAIL TO STOP REMAIN AT CRASH INV SER BOD INJ  WEAVER, RIDGE RUSSELL  CASSELBERRY  25 
2/8/2021  DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION  WEAVER, RIDGE RUSSELL  CASSELBERRY  25 
2/8/2021  OUT-OF-COUNTY WARRANT  WEAVER, RIDGE RUSSELL  CASSELBERRY  25 
2/6/2021  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  WOOD, JEFFREY CHARLES    APOPKA  25 
2/6/2021  RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE  WOOD, JEFFREY CHARLES  APOPKA  25 
2/6/2021  COCAINE-POSSESS POSSESS COCAINE  ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN  APOPKA  22 
2/6/2021  DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE  ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN  APOPKA  22 
2/6/2021  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  ZAVALA-ROBLERO, RUBEN MARTIN  APOPKA  22 
2/7/2021  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL – JUVENIILE  APOPKA  17 

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