Arrest Date Charges Name City Age

2/21/2021 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE CLAYTON, JARVIS BRANDON APOPKA 40

2/19/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS COX, ZACHARY ANDREW UMATILLA 26

2/19/2021 RESIST OFFICER OBSTRUCT WO VIOLENCE GIBSON, EDWARD KYLE APOPKA 28

2/19/2021 INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT GIBSON, EDWARD KYLE APOPKA 28

2/19/2021 INFORMATION ONLY – OTHER AGENCY WARRANT HOPKINS, RHETT PHILIP VERO BEACH 37

2/18/2021 FRAUD-SWINDLE DEFRAUD OPERATOR FOOD LODGING ACCOM LT 1K DOLS HOPKINS, RHETT PHILIP VERO BEACH 37

2/17/2021 DRUG EQUIP-POSSESS AND OR USE HUGHLEY, CRAIG LENARD APOPKA 29

2/17/2021 DRUGS-POSSESS METH HUGHLEY, CRAIG LENARD APOPKA 29

2/17/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 1ST OFFENSE HUGHLEY, CRAIG LENARD APOPKA 29

2/17/2021 TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER HUGHLEY, CRAIG LENARD APOPKA 29

2/16/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE LINARES-RUIZ, EDGAR HAMILTON APOPKA 55

2/18/2021 LARC PETIT THEFT 1ST DEGREE 100 MORE LT 750 DOLS LORGEAT, STEVE APOPKA 25

2/19/2021 BATTERY-TOUCH OR STRIKE PARRA-RODRIGUEZ, GUSTAVO POLK CITY 33

2/20/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH 0.15 OR HIGHER OR W PERSON UNDER 18 IN VEHICLE PEREZ PEREZ, EDE GAINESVILLE 19

2/20/2021 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE PEREZ PEREZ, EDE GAINESVILLE 19

2/20/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS PINEDA-PRIETO, CRISTIAN ALEXAN OCOEE 25

2/20/2021 DRUGS-POSSESS HEROIN PINEDA-PRIETO, CRISTIAN ALEXAN OCOEE 25