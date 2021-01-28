APD Arrest Report for January 19th-25th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service                        1,525
  • Traffic Citations                              88
  • Crash Reports                                23
  • Arrests                                          25
 Arrest Date Charges Name City Age
1/19/2021 LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE ALLEYNE, KENELM MARCUS SAGINAW, TX 25
1/25/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS BURGER, LONNIE LEE OCOEE 49
1/21/2021 FRAUD-IMPERSON FALSE ID GIVEN TO LEO BURKE, COURTNEY DEAN  APOPKA 46
1/21/2021 FAILURE TO APPEAR BURKE, COURTNEY DEAN  APOPKA 46
1/25/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE COOK, JOSHUA DONAL APOPKA 35
1/25/2021 KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT ADULT COOK, JOSHUA DONAL APOPKA 35
1/21/2021 DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION CORUM, KOBE NICHOLAS APOPKA 22
1/23/2021 TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER HARRIS, ANTHONY  ORLANDO 58
1/25/2021 OUT-OF-COUNTY WARRANT HINES, RUDOLPH  ST PETERSBURG 71
1/24/2021 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS MAHONE, QRASHUNDA LASHAY ORLANDO 31
1/24/2021 MOVING TRAFFIC VIOL RECKLESS DRIVING 1ST OFF MAHONE, QRASHUNDA LASHAY ORLANDO 31
1/23/2021 BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION MARTIN, COURTNEY KENRICK APOPKA 30
1/20/2021 FAILURE TO APPEAR FELONY WARRANT MCCLELLAN, ALISA MICHELLE Winter Haven 32
1/24/2021 AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON MIRANDAOROZCO, SILAS  APOPKA 38
1/24/2021 WEAPON OFFENSE MISSILE INTO DWELLING VEH BUILDING OR AIRCRAFT MIRANDAOROZCO, SILAS  APOPKA 38
1/24/2021 WEAPON OFFENSE USE DISPLAY ETC FIREARM DURING FELONY MIRANDAOROZCO, SILAS  APOPKA 38
1/24/2021 WEAPON OFFENSE USE FIREARM UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL MIRANDAOROZCO, SILAS  APOPKA 38
1/23/2021 BATTERY TOUCH OR STRIKE MUNIZ ROSA, JESUS MANUEL  ORLANDO 27
 
1/21/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND SUBS OFF  PASCH, BARBARA TERESA  APOPKA  50 
1/24/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER  PETERSON, ROCHELLE ANN  ORLANDO  35 
1/19/2021  BATTERY TOUCH OR STRIKE  REVIERO, NATALIE KIM  APOPKA  36 
1/25/2021  TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER  RODRIGUEZ, MARCOS ANTONIO  APOPKA  31 
1/22/2021  BATTERY COMMIT FELONY BATTERY  STOKES, ANDREW ALEXANDER    APOPKA  23 
1/20/2021  LEWD LASCV BEHAVIOR MOLEST VIC LESS 12YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER  URIVERMENDOSA, DEYFILIO  APOPKA  34 
1/20/2021  SEX ASSLT BY CUSTODIAN SEX BATT VICT 12 YOA UNDER 18 YOA  URIVERMENDOSA, DEYFILIO  APOPKA  34 
1/25/2021  DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  VANATTA, SEAN MICHAEL  APOPKA  39 
1/22/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE MTR VEH MTRCYLE RACING HWY PRK LOT RDWY  VAZQUEZDIAZ, JOSE MANUEL  MT DORA  26 
1/25/2021  BATTERY TOUCH OR STRIKE  VELA, LAZARO  APOPKA  26 
1/25/2021  KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT ADULT  VELA, LAZARO    APOPKA  26 
1/25/2021  SEX ASSLT SEX BAT 18 YR OR OLDER BY PRSN 18 YR OR OLD  VELA, LAZARO    APOPKA  26 
1/23/2021  BATTERY TOUCH OR STRIKE – NO BOND  VERNET, VENEL  APOPKA  45 
1/22/2021  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE MTR VEH MTRCYLE RACING HWY PRK LOT RDWY  ZAPATA, JAMES KEVIN SEBASTIAN  ORLANDO  27 
1/24/2021  SIMPLE ASSLT INTENT THREAT TO DO VIOLENCE  ZELAYA, FLORENDA FERN  APOPKA  49 
1/23/2021  BATTERY TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL  APOPKA  12 

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