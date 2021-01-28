APD Arrest Report for January 19th-25th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,525
- Traffic Citations 88
- Crash Reports 23
- Arrests 25
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|1/19/2021
|LARC PETIT THEFT 2ND DEGREE 3RD SUBSQ OFFENSE
|ALLEYNE, KENELM MARCUS
|SAGINAW, TX
|25
|1/25/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|BURGER, LONNIE LEE
|OCOEE
|49
|1/21/2021
|FRAUD-IMPERSON FALSE ID GIVEN TO LEO
|BURKE, COURTNEY DEAN
|APOPKA
|46
|1/21/2021
|FAILURE TO APPEAR
|BURKE, COURTNEY DEAN
|APOPKA
|46
|1/25/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|COOK, JOSHUA DONAL
|APOPKA
|35
|1/25/2021
|KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT ADULT
|COOK, JOSHUA DONAL
|APOPKA
|35
|1/21/2021
|DRUGS-POSSESS CNTRL SUB WO PRESCRIPTION
|CORUM, KOBE NICHOLAS
|APOPKA
|22
|1/23/2021
|TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|HARRIS, ANTHONY
|ORLANDO
|58
|1/25/2021
|OUT-OF-COUNTY WARRANT
|HINES, RUDOLPH
|ST PETERSBURG
|71
|1/24/2021
|DUI-UNLAW BLD ALCH DUI INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS
|MAHONE, QRASHUNDA LASHAY
|ORLANDO
|31
|1/24/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL RECKLESS DRIVING 1ST OFF
|MAHONE, QRASHUNDA LASHAY
|ORLANDO
|31
|1/23/2021
|BATTERY COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|MARTIN, COURTNEY KENRICK
|APOPKA
|30
|1/20/2021
|FAILURE TO APPEAR FELONY WARRANT
|MCCLELLAN, ALISA MICHELLE
|Winter Haven
|32
|1/24/2021
|AGGRAV ASSLT – WEAPON W DEADLY WEAPON
|MIRANDAOROZCO, SILAS
|APOPKA
|38
|1/24/2021
|WEAPON OFFENSE MISSILE INTO DWELLING VEH BUILDING OR AIRCRAFT
|MIRANDAOROZCO, SILAS
|APOPKA
|38
|1/24/2021
|WEAPON OFFENSE USE DISPLAY ETC FIREARM DURING FELONY
|MIRANDAOROZCO, SILAS
|APOPKA
|38
|1/24/2021
|WEAPON OFFENSE USE FIREARM UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL
|MIRANDAOROZCO, SILAS
|APOPKA
|38
|1/23/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|MUNIZ ROSA, JESUS MANUEL
|ORLANDO
|27
|1/21/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DWLSR REVOCATION EQUIV STATUS 2ND SUBS OFF
|PASCH, BARBARA TERESA
|APOPKA
|50
|1/24/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER
|PETERSON, ROCHELLE ANN
|ORLANDO
|35
|1/19/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|REVIERO, NATALIE KIM
|APOPKA
|36
|1/25/2021
|TRESPASSING FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|RODRIGUEZ, MARCOS ANTONIO
|APOPKA
|31
|1/22/2021
|BATTERY COMMIT FELONY BATTERY
|STOKES, ANDREW ALEXANDER
|APOPKA
|23
|1/20/2021
|LEWD LASCV BEHAVIOR MOLEST VIC LESS 12YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER
|URIVERMENDOSA, DEYFILIO
|APOPKA
|34
|1/20/2021
|SEX ASSLT BY CUSTODIAN SEX BATT VICT 12 YOA UNDER 18 YOA
|URIVERMENDOSA, DEYFILIO
|APOPKA
|34
|1/25/2021
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|VANATTA, SEAN MICHAEL
|APOPKA
|39
|1/22/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE MTR VEH MTRCYLE RACING HWY PRK LOT RDWY
|VAZQUEZDIAZ, JOSE MANUEL
|MT DORA
|26
|1/25/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|VELA, LAZARO
|APOPKA
|26
|1/25/2021
|KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT ADULT
|VELA, LAZARO
|APOPKA
|26
|1/25/2021
|SEX ASSLT SEX BAT 18 YR OR OLDER BY PRSN 18 YR OR OLD
|VELA, LAZARO
|APOPKA
|26
|1/23/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE – NO BOND
|VERNET, VENEL
|APOPKA
|45
|1/22/2021
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE MTR VEH MTRCYLE RACING HWY PRK LOT RDWY
|ZAPATA, JAMES KEVIN SEBASTIAN
|ORLANDO
|27
|1/24/2021
|SIMPLE ASSLT INTENT THREAT TO DO VIOLENCE
|ZELAYA, FLORENDA FERN
|APOPKA
|49
|1/23/2021
|BATTERY TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|12