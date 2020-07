Arrest Date Charges Name City Age

7/23/2020 OUT OF COUNTY WARRANT ACRES, RONESHA MICHELLE MOUNT DORA 29

7/25/2020 BATTERY- CAUSE BODILY HARM ALVAREZ, CHRISTINE MAREE PALM COAST 35

7/26/2020 AGGRAVATED BATTERY ARCHIBALD, DENISHA SHANTI APOPKA 20

7/26/2020 AGGRAVATED BATTERY ARCHIBALD, SHAMIKA TYENISHA APOPKA 24

7/24/2020 BURGL- OF DWELLING UNARMED NO ASSLT OR BATT CARTER, KENDEJA SYTONIA SHERELL ORLANDO 25

7/25/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE HERNANDEZ-REYES, JOSE S APOPKA 23

7/21/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LICENSE SUSPENDED JACKSON, TOMMY LEE APOPKA 53

7/21/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS JACKSON, TOMMY LEE APOPKA 53

7/23/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI AND DAMAGE PROPERTY JACOBSEN, ROBERT CHRISTOPHER APOPKA 38

7/27/2020 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP HABITUAL OFFENDER PENN, GIOVANNI LEO ORLANDO 29

7/27/2020 CONTEMPT OF COURT- BY NOT ANSWERING SUMMONS UNK OR MISD LEVEL PENN, GIOVANNI LEO ORLANDO 29

7/23/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE PRESTON, ANDREON QUINTON APOPKA 23

7/23/2020 STOLEN PROP-DEAL IN- DEALING IN STOLEN PROPERTY PRESTON, ANDREON QUINTON APOPKA 23

7/23/2020 FLEE/ELUDE POLICE- FLEE ELUDE LEO AT HIGH SPEED OR RECKLESS DISREGARD OF SAFETY TO PERSONS OR PROPERTY PRESTON, ANDREON QUINTON APOPKA 23

7/21/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS RIOS-LOPEZ, JOSE MANUEL ORLANDO 18

7/26/2020 BATTERY- CAUSE BODILY HARM ROSARIO, CARMELO JESUS APOPKA 44

7/26/2020 KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT ROSARIO, CARMELO JESUS APOPKA 44