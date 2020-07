Arrest Date Charges Name City Age

7/19/2020 PROB VIOLATION- OR COMMUNITY CONTROL RE UNK/FEL/MISD/JUV NON CRITERIA BLEDSOE, DIANE ANN APOPKA 47

7/17/2020 DRUG EQUIP-POSSESS-AND OR USE BOSTICK, KALEY SHATARRA APOPKA 31

7/17/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF CRACK COCAINE BOSTICK, KALEY SHATARRA APOPKA 31

7/17/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF HEROIN BOSTICK, KALEY SHATARRA APOPKA 31

7/14/2020 DRUG EQUIP-POSSESS-AND OR USE COFFEY, ASHLEY RENEE PAISLEY 32

7/14/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE COFFEY, ASHLEY RENEE PAISLEY 32

7/16/2020 OUT OF COUNTY WARRANT FULFORD, ALYSSA MICHELLE ROME 29

7/15/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE GREEN, PATRICIA A CONFIDENTIAL 64

7/17/2020 LARC-GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS HARRIELL, A B MOSES ORLANDO 28

7/18/2020 AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL LEWIS, BRYANT JERMAINE CONFIDENTIAL 24

7/18/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE LEWIS, BRYANT JERMAINE CONFIDENTIAL 24

7/18/2020 CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM LEWIS, BRYANT JERMAINE CONFIDENTIAL 24

7/18/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE LEWIS, BRYANT JERMAINE CONFIDENTIAL 24

7/16/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI ALCOHOL OR DRUGS-2ND OFFENSE MOHAMMED, BARRY SYAD APOPKA 43

7/20/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH- BAL OF .15 OR HIGHER OR ACCOMPANIED BY PERSON UNDER 18 YOA FIRST CNV ORELLANA-PADILLA, JOSE ALFONSO APOPKA 22

7/18/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH- BAL OF .15 OR HIGHER OR ACCOMPANIED BY PERSON UNDER 18 YOA FIRST CNV RAMIREZ-ROBLEDO, CLEOHALDO RAFAEL APOPKA 22

7/18/2020 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE RAMIREZ-ROBLEDO, CLEOHALDO RAFAEL APOPKA 22