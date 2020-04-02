APD Arrest Report for March 24th-30th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service              1,346
  • Traffic Citations                    10
  • Crash Reports                      18
  • Arrests                                17
 Arrest Date  Charges  Name  City  Race Sex Age 
3/30/2020  AGGRAV BATTERY-MAJOR INJURY- OFFENDER KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN VICTIM WAS PREGNANT  AGULAR, ORLANDO  APOPKA  W  M  33 
3/26/2020  LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS  BLINN, LYNNA CAROL  APOPKA  W  F  30 
3/26/2020  OUT OF COUNTY WARRANT  BLINN, LYNNA CAROL  APOPKA  W  F  30 
3/26/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  BOYD, JOEL AARON  ORLANDO  W  M  32 
3/26/2020    BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY  BOYD, JOEL AARON  ORLANDO  W  M  32 
3/26/2020  MAKING FALSE REPORT- GIVE FALSE INFORMATION OR REPORTS TO POLICE  BOYD, JOEL AARON    ORLANDO  W  M  32 
3/26/2020    OUT OF COUNTY WARRANT  BOYD, JOEL AARON  ORLANDO  W  M  32 
3/25/2020  LARC- PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS  BUCHANAN, BRYAN JOSEPH  APOPKA  W  M  32 
3/25/2020    PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON-CRITERIA  BUCHANAN, BRYAN JOSEPH  APOPKA  W  M  32 
3/24/2020    RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE  CARDY, FREDRICK CHARLES    APOPKA  W  M  35 
3/24/2020    OUT OF COUNTY WARRANT  CARDY, FREDRICK CHARLES  APOPKA  W  M  35 
3/28/2020    BURG- OF CONVEYANCE UNARMED WO PERSON INSIDE  ELDER, MICHAEL JAMES    APOPKA  W  M  36 
3/24/2020    BURGLARY- OCCUPIED DWELLING STATE OF EMERGENCY  FLOREZ, NATHAN    APOPKA  W  M  30 
3/25/2020    AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL  GARNER, RUFUS JAMES  APOPKA  B  M  63 
3/25/2020    BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DV)  GARNER, RUFUS JAMES    APOPKA  B  M  63 
3/27/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  JONES, KENORDA QUINT    APOPKA  B  M  41 
3/25/2020  LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS  LEWIS, JOLENE HEATHER  Orlando  W  F  27 
3/25/2020    BATTERY-TOUCH OR STRIKE  LEWIS, LINTON FOX  ORLANDO  B  M  23 
Arrest Date Charges Name City Race Sex Age
3/25/2020 BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY LEWIS, LINTON FOX ORLANDO B M 23
3/25/2020 SIMPLE ASSLT- INTENT THREAT TO DO VIOLENCE LEWIS, LINTON FOX ORLANDO B M 23
3/24/2020 BURGLARY- OCCUPIED DWELLING STATE OF EMERGENCY RIQUELME, GILBERT J   APOPKA  W M 51
3/25/2020 LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS STAFFINE, TAQUONE OCTAVIOUS ORLANDO B M 24
3/30/2020 DAMAGE PROP- CRIM MISCH- OVER $200 UNDER $1000 SUBSQ OFFENSE TORRES, VANESSA DARIANA OCOEE W F 23
3/25/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC VIOLENCE) WILSON, MARK WILLIAM APOPKA W M 35
3/25/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE WILSON, MARK WILLIAM APOPKA W M 35
3/26/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION WILTSHIRE, DAVID ALEXANDER KENDA APOPKA W M 33
3/26/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC) WILTSHIRE, DAVID ALEXANDER KENDA APOPKA W M 33
3/28/2020 WEAPON OFFENSE- UNDER 18 YOA UNLAWFULLY POSSES FIREARM CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA  W M 17

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