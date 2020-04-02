APD Arrest Report for March 24th-30th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,346
- Traffic Citations 10
- Crash Reports 18
- Arrests 17
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|3/30/2020
|AGGRAV BATTERY-MAJOR INJURY- OFFENDER KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN VICTIM WAS PREGNANT
|AGULAR, ORLANDO
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/26/2020
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS
|BLINN, LYNNA CAROL
|APOPKA
|W
|F
|30
|3/26/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|BLINN, LYNNA CAROL
|APOPKA
|W
|F
|30
|3/26/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|BOYD, JOEL AARON
|ORLANDO
|W
|M
|32
|3/26/2020
|BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY
|BOYD, JOEL AARON
|ORLANDO
|W
|M
|32
|3/26/2020
|MAKING FALSE REPORT- GIVE FALSE INFORMATION OR REPORTS TO POLICE
|BOYD, JOEL AARON
|ORLANDO
|W
|M
|32
|3/26/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|BOYD, JOEL AARON
|ORLANDO
|W
|M
|32
|3/25/2020
|LARC- PETIT THEFT 1ST DEGREE PROPERTY 100 TO LESS 750 DOLS
|BUCHANAN, BRYAN JOSEPH
|APOPKA
|W
|M
|32
|3/25/2020
|PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON-CRITERIA
|BUCHANAN, BRYAN JOSEPH
|APOPKA
|W
|M
|32
|3/24/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|CARDY, FREDRICK CHARLES
|APOPKA
|W
|M
|35
|3/24/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|CARDY, FREDRICK CHARLES
|APOPKA
|W
|M
|35
|3/28/2020
|BURG- OF CONVEYANCE UNARMED WO PERSON INSIDE
|ELDER, MICHAEL JAMES
|APOPKA
|W
|M
|36
|3/24/2020
|BURGLARY- OCCUPIED DWELLING STATE OF EMERGENCY
|FLOREZ, NATHAN
|APOPKA
|W
|M
|30
|3/25/2020
|AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL
|GARNER, RUFUS JAMES
|APOPKA
|B
|M
|63
|3/25/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DV)
|GARNER, RUFUS JAMES
|APOPKA
|B
|M
|63
|3/27/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|JONES, KENORDA QUINT
|APOPKA
|B
|M
|41
|3/25/2020
|LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS
|LEWIS, JOLENE HEATHER
|Orlando
|W
|F
|27
|3/25/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|LEWIS, LINTON FOX
|ORLANDO
|B
|M
|23
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|3/25/2020
|BURGL- WITH ASSAULT OR BATTERY
|LEWIS, LINTON FOX
|ORLANDO
|B
|M
|23
|3/25/2020
|SIMPLE ASSLT- INTENT THREAT TO DO VIOLENCE
|LEWIS, LINTON FOX
|ORLANDO
|B
|M
|23
|3/24/2020
|BURGLARY- OCCUPIED DWELLING STATE OF EMERGENCY
|RIQUELME, GILBERT J
|APOPKA
|W
|M
|51
|3/25/2020
|LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS
|STAFFINE, TAQUONE OCTAVIOUS
|ORLANDO
|B
|M
|24
|3/30/2020
|DAMAGE PROP- CRIM MISCH- OVER $200 UNDER $1000 SUBSQ OFFENSE
|TORRES, VANESSA DARIANA
|OCOEE
|W
|F
|23
|3/25/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC VIOLENCE)
|WILSON, MARK WILLIAM
|APOPKA
|W
|M
|35
|3/25/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|WILSON, MARK WILLIAM
|APOPKA
|W
|M
|35
|3/26/2020
|BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|WILTSHIRE, DAVID ALEXANDER KENDA
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/26/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC)
|WILTSHIRE, DAVID ALEXANDER KENDA
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/28/2020
|WEAPON OFFENSE- UNDER 18 YOA UNLAWFULLY POSSES FIREARM
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|W
|M
|17