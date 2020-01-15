APD Arrest Report for January 7th-11th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service             1,539
  • Traffic Citations                 144
  • Crash Reports                     27
  • Arrests                               24
 Arrest Date Charges Name City Age
1/8/2020 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE AGUILAR OROZCO, ANNABELLE APOLINARIA APOPKA
1/7/2020 LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS ASHLEY, MICHAEL LEON APOPKA  28
1/13/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 37
1/13/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 37
1/13/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA
1/8/2019 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE CERRITOS VAZQUEZ, JOSE EDUARDO APOPKA 27
1/10/2020 DRUGS-POSSESSION OF FENTANYL DIGIOVANNI, MARIE ELIZABETH  APOPKA  41
1/9/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE EDWARDS, ANDREW JON-PAUL APOPKA 23
1/9/2020 DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY EDWARDS, ANDREW JON-PAUL APOPKA 23
1/9/2020 INDECENT EXPOSURE- LEWD LASCV IN PRESENCE ELDERLY OR DISABLED ADULT EDWARDS, ANDREW JON-PAUL APOPKA 23
1/9/2020 OUT OF COUNTY WARRANT EDWARDS, ANDREW JON-PAUL APOPKA 23
1/9/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE FEINGOLD, JILL WILLIAMS  OCOEE 47
1/9/2020 DRUGS-POSSESS HEROIN FEINGOLD, JILL WILLIAMS  OCOEE 47
1/9/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE HEIDER, GARNET RACHELLE  ORLANDO W F 33
1/9/2020 DRUGS-POSSESSION OF ALPRAZOLAM HEIDER, GARNET RACHELLE  ORLANDO W F 33
1/9/2020 DRUGS-POSSESSION OF HEROIN HEIDER, GARNET RACHELLE  ORLANDO 33
1/9/2020 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE HEIDER, GARNET RACHELLE  ORLANDO 33
1/9/2020 SMUGGLE CONTRABAND INTO PRISON- INMATE INTRODUCE REMOVE OR POSSESS HEIDER, GARNET RACHELLE  ORLANDO 33
1/12/2020    CONTEMPT OF COURT VIOL INJUNCTION STALKING  HUNT, MICHAEL RAY  APOPKA  56 
1/7/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  HURT, RONALD DEE  TAVARES  57 
1/7/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  HURT, RONALD DEE  TAVARES  57 
1/7/2020    MOVING TRAFFIC VIOL KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED  HURT, RONALD DEE    TAVARES  57 
1/8/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  KING, JASON JAMES  EUSTIS  35 
1/8/2020  DRUGS-POSSESS METHAMPHETAMINE  KING, JASON JAMES  EUSTIS  35 
1/13/2020  BATTERY- CAUSE BODILY HARM  KRICK, TYLER STEPHEN  APOPKA  32 
1/13/2020    KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT  KRICK, TYLER STEPHEN    APOPKA  32 
1/8/2020  RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE  LORGEAT, DJIMMY    APOPKA  28 
1/8/2020    TRESPASSING- STRUCTURE OR CONVEYANCE  LORGEAT, DJIMMY  APOPKA  28 
1/9/2020  DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  O`BRIEN, GARRETT WAYNE  APOPKA  36 
1/9/2020    DRUGS- POSSESS HEROIN  O`BRIEN, GARRETT WAYNE    APOPKA  36 
1/9/2020  DRUGS-POSSESS COCAINE  O`BRIEN, GARRETT WAYNE  APOPKA  36 
1/9/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE(CLONAZEPAM)  O`BRIEN, GARRETT WAYNE  APOPKA  36 
1/9/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE(XANAX)  O`BRIEN, GARRETT WAYNE  APOPKA  36 
1/10/2020  DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY  PEREZ, JUAN CAMILO  APOPKA  24 
1/10/2020  INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS  PEREZ, JUAN CAMILO  APOPKA  24 
1/12/2020    LEWD LASCV BEHAVIOR- MOLEST VIC LESS 12 YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER  RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN    APOPKA  50 
1/7/2020  OUT OF COUNTY WARRANT  RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN  APOPKA  50 
1/10/2020    MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  ROBLERO-LOPEZ, PEDRITO MAYRO  APOPKA  18 
1/13/2020  DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  RODRICK, KRISTEN LAURA    APOPKA  37 
1/13/2020  DRUGS-POSSESS COCAINE  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  37 
1/13/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE  RODRICK, KRISTEN LAURA    APOPKA  37 
1/13/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCRIPTION  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  37 
1/13/2020    MARIJUANA-POSSESS- NOT MORE THAN 20 GRAMS  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  37 
1/8/2020    BATTERY-TOUCH OR STRIKE  ROSA-COLON, LUZ VILMARIE    APOPKA  29 
1/11/2020  HIT AND RUN- LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROPERTY > $50  SINCLAIR, DANIEL JAMES  ALTAMONTE SPRINGS  50
1/11/2020  BATTERY – BY STRANGULATION  SUC` CHOK, MANUEL    APOPKA  35 
1/11/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  SUC` CHOK, MANUEL  APOPKA  35 
1/11/2020    BURGL-STRUCTURE- STRUCTURE UNARMED W PERSON INSIDE  SUC` CHOK, MANUEL    APOPKA  35 
1/11/2020    DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS  SUC` CHOK, MANUEL  APOPKA  35 
1/9/2020  OUT OF COUNTY WARRANT  WOODCOOK, CHRISTOPHER LEE  ORLANDO  34 
10/2020  VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  CONFIDENTIAL  APOPKA  14 
1/7/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL    APOPKA  14 
1/10/2020    VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  CONFIDENTIAL  APOPKA  17 
1/10/2020    VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  CONFIDENTIAL    APOPKA  17 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here