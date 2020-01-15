APD Arrest Report for January 7th-11th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,539
- Traffic Citations 144
- Crash Reports 27
- Arrests 24
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|1/8/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|AGUILAR OROZCO, ANNABELLE APOLINARIA
|APOPKA
|1/7/2020
|LARC– GRAND THEFT IS $750 LESS THAN $5000 DOLS
|ASHLEY, MICHAEL LEON
|APOPKA
|28
|1/13/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|1/8/2019
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|CERRITOS VAZQUEZ, JOSE EDUARDO
|APOPKA
|27
|1/10/2020
|DRUGS-POSSESSION OF FENTANYL
|DIGIOVANNI, MARIE ELIZABETH
|APOPKA
|41
|1/9/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|EDWARDS, ANDREW JON-PAUL
|APOPKA
|23
|1/9/2020
|DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|EDWARDS, ANDREW JON-PAUL
|APOPKA
|23
|1/9/2020
|INDECENT EXPOSURE- LEWD LASCV IN PRESENCE ELDERLY OR DISABLED ADULT
|EDWARDS, ANDREW JON-PAUL
|APOPKA
|23
|1/9/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|EDWARDS, ANDREW JON-PAUL
|APOPKA
|23
|1/9/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|FEINGOLD, JILL WILLIAMS
|OCOEE
|47
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESS HEROIN
|FEINGOLD, JILL WILLIAMS
|OCOEE
|47
|1/9/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|HEIDER, GARNET RACHELLE
|ORLANDO
|W
|F
|33
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESSION OF ALPRAZOLAM
|HEIDER, GARNET RACHELLE
|ORLANDO
|W
|F
|33
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESSION OF HEROIN
|HEIDER, GARNET RACHELLE
|ORLANDO
|33
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|HEIDER, GARNET RACHELLE
|ORLANDO
|33
|1/9/2020
|SMUGGLE CONTRABAND INTO PRISON- INMATE INTRODUCE REMOVE OR POSSESS
|HEIDER, GARNET RACHELLE
|ORLANDO
|33
|1/12/2020
|CONTEMPT OF COURT VIOL INJUNCTION STALKING
|HUNT, MICHAEL RAY
|APOPKA
|56
|1/7/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|HURT, RONALD DEE
|TAVARES
|57
|1/7/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|HURT, RONALD DEE
|TAVARES
|57
|1/7/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED
|HURT, RONALD DEE
|TAVARES
|57
|1/8/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|KING, JASON JAMES
|EUSTIS
|35
|1/8/2020
|DRUGS-POSSESS METHAMPHETAMINE
|KING, JASON JAMES
|EUSTIS
|35
|1/13/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|KRICK, TYLER STEPHEN
|APOPKA
|32
|1/13/2020
|KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT
|KRICK, TYLER STEPHEN
|APOPKA
|32
|1/8/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|LORGEAT, DJIMMY
|APOPKA
|28
|1/8/2020
|TRESPASSING- STRUCTURE OR CONVEYANCE
|LORGEAT, DJIMMY
|APOPKA
|28
|1/9/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|O`BRIEN, GARRETT WAYNE
|APOPKA
|36
|1/9/2020
|DRUGS- POSSESS HEROIN
|O`BRIEN, GARRETT WAYNE
|APOPKA
|36
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|O`BRIEN, GARRETT WAYNE
|APOPKA
|36
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE(CLONAZEPAM)
|O`BRIEN, GARRETT WAYNE
|APOPKA
|36
|1/9/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE(XANAX)
|O`BRIEN, GARRETT WAYNE
|APOPKA
|36
|1/10/2020
|DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|PEREZ, JUAN CAMILO
|APOPKA
|24
|1/10/2020
|INDECENT EXPOSURE EXPOSURE OF SEXUAL ORGANS
|PEREZ, JUAN CAMILO
|APOPKA
|24
|1/12/2020
|LEWD LASCV BEHAVIOR- MOLEST VIC LESS 12 YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER
|RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN
|APOPKA
|50
|1/7/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN
|APOPKA
|50
|1/10/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|ROBLERO-LOPEZ, PEDRITO MAYRO
|APOPKA
|18
|1/13/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCRIPTION
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|MARIJUANA-POSSESS- NOT MORE THAN 20 GRAMS
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|37
|1/8/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ROSA-COLON, LUZ VILMARIE
|APOPKA
|29
|1/11/2020
|HIT AND RUN- LEAVE SCENE OF CRASH INVOLVE DAMAGE TO PROPERTY > $50
|SINCLAIR, DANIEL JAMES
|ALTAMONTE SPRINGS
|50
|1/11/2020
|BATTERY – BY STRANGULATION
|SUC` CHOK, MANUEL
|APOPKA
|35
|1/11/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|SUC` CHOK, MANUEL
|APOPKA
|35
|1/11/2020
|BURGL-STRUCTURE- STRUCTURE UNARMED W PERSON INSIDE
|SUC` CHOK, MANUEL
|APOPKA
|35
|1/11/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS
|SUC` CHOK, MANUEL
|APOPKA
|35
|1/9/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|WOODCOOK, CHRISTOPHER LEE
|ORLANDO
|34
|10/2020
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|1/7/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|14
|1/10/2020
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|17
|1/10/2020
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|17