APD Arrest Report for January 12th-18th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service              1,445
  • Traffic Citations                  114
  • Crash Reports                      34
  • Arrests                                20
 Arrest Date Charges Name City Age
1/17/2020 KIDNAP- ARENA, GARY LEO ORLANDO 32
1/17/2020 LEWD BATTERY ON A PERSON LESS THAN 16 YEARS OLD ARENA, GARY LEO ORLANDO 32
1/17/2020 LEWD LASCV BEHAVIOR VIC 12Y OR OLDR YOUNGER THN 16YOA OFF 18Y OLDR ARENA, GARY LEO ORLANDO 32
1/17/2020 SEX ASSLT BY 18Y OLDR VIC 12Y UND 18Y NO PHY FORC VIOL ARENA, GARY LEO ORLANDO 32
1/13/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 37
1/13/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 37
1/13/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE BRIEN, CRYSTAL LYNN  APOPKA 37
1/17/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC) COLLINS, MICHAEL RORY APOPKA 35
1/14/2020 BATTERY- CAUSE BODILY HARM FORNEY, DESIREE SHERIKA APOPKA 31
1/14/2020 CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE FORNEY, DESIREE SHERIKA APOPKA 31
1/15/2020 DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE FOSTER, MICHAEL ALLEN  EUSTIS 38
1/14/2020 OUT OF COUNTY WARRANT HAYNES, QWINTEZE  APOPKA 32
1/15/2020 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT FIRST OFFENSE 2ND DEGREE FIRST OFFENSE HOBSON, MARK VINCENT  ALTAMONTE SPRINGS 53
1/15/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE HOBSON, MARK VINCENT  ALTAMONTE SPRINGS 53
1/12/2020 CONTEMPT OF COURT VIOL INJUNCTION STALKING HUNT, MICHAEL RAY  APOPKA 56
1/13/2020 BATTERY- CAUSE BODILY HARM KRICK, TYLER STEPHEN  APOPKA 31
1/13/2020 KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT KRICK, TYLER STEPHEN  APOPKA 31
1/18/2020 DUI-UNLAW BLD ALCH- BAL OF .15 OR HIGHER ACCOMPANIED BY PERSON UNDER 18 YOA SECOND CNV MEAUX, CLIFFORD DAVID  APOPKA 53
1/18/2020    PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON-CRITERIA  MEAUX, CLIFFORD DAVID  APOPKA  53 
1/18/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  MITCHELL, COREY LAINE  APOPKA  27 
1/18/2020  VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  MITCHELL, COREY LAINE  APOPKA  27 
1/18/2020  MOVING TRAFFIC VIOL KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED  MITCHELL, COREY LAINE  APOPKA  27 
1/17/2020  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  PEREZ, JOSE  APOPKA  32 
1/12/2020    LEWD LASCV BEHAVIOR- MOLEST VIC LESS 12 YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER  RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN    APOPKA  49 
1/13/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  36
1/13/2020  DRUGS-POSSESS COCAINE  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  36 
1/13/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE  RODRICK, KRISTEN LAURA    APOPKA  36 
1/13/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCRIPTION  RODRICK, KRISTEN LAURA    APOPKA  36 
1/13/2020    MARIJUANA-POSSESS- NOT MORE THAN 20 GRAMS  RODRICK, KRISTEN LAURA  APOPKA  36 
1/15/2020    FRAUD-IMPERSONATE- FALSE ID GIVEN TO LEO  RUCKER, SHELTON LAMAR    ORLANDO  34 
1/15/2020  MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  RUCKER, SHELTON LAMAR  ORLANDO  34 
1/17/2020    TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS  RUSSELL, GREGORY S  APOPKA  57 
1/16/2020  LARC- ALL OTHER LARCENY GRAND THEFT $5,000 OR MORE BUT LESS THAN $10,000  SMITH, AMARI ALLENAVONTE    ORLANDO  18 
1/17/2020    VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH  STONE, RICHARD JOHNATHON  MT DORA  40 
1/18/2020  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP  STONE, RICHARD JOHNATHON  MT DORA  40 
1/16/2020    BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL – JUVENILE APOPKA  14 
1/14/2020  BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION  CONFIDENTIAL – JUVENILE    APOPKA  15 
1/14/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL – JUVENILE  APOPKA  15 

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