1/18/2020 PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON-CRITERIA MEAUX, CLIFFORD DAVID APOPKA 53

1/18/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE MITCHELL, COREY LAINE APOPKA 27

1/18/2020 VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH MITCHELL, COREY LAINE APOPKA 27

1/18/2020 MOVING TRAFFIC VIOL KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED MITCHELL, COREY LAINE APOPKA 27

1/17/2020 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE PEREZ, JOSE APOPKA 32

1/12/2020 LEWD LASCV BEHAVIOR- MOLEST VIC LESS 12 YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN APOPKA 49

1/13/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE RODRICK, KRISTEN LAURA APOPKA 36

1/13/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE RODRICK, KRISTEN LAURA APOPKA 36

1/13/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE RODRICK, KRISTEN LAURA APOPKA 36

1/13/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCRIPTION RODRICK, KRISTEN LAURA APOPKA 36

1/13/2020 MARIJUANA-POSSESS- NOT MORE THAN 20 GRAMS RODRICK, KRISTEN LAURA APOPKA 36

1/15/2020 FRAUD-IMPERSONATE- FALSE ID GIVEN TO LEO RUCKER, SHELTON LAMAR ORLANDO 34

1/15/2020 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE RUCKER, SHELTON LAMAR ORLANDO 34

1/17/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS RUSSELL, GREGORY S APOPKA 57

1/16/2020 LARC- ALL OTHER LARCENY GRAND THEFT $5,000 OR MORE BUT LESS THAN $10,000 SMITH, AMARI ALLENAVONTE ORLANDO 18

1/17/2020 VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH STONE, RICHARD JOHNATHON MT DORA 40