APD Arrest Report for January 12th-18th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,445
- Traffic Citations 114
- Crash Reports 34
- Arrests 20
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Age
|1/17/2020
|KIDNAP-
|ARENA, GARY LEO
|ORLANDO
|32
|1/17/2020
|LEWD BATTERY ON A PERSON LESS THAN 16 YEARS OLD
|ARENA, GARY LEO
|ORLANDO
|32
|1/17/2020
|LEWD LASCV BEHAVIOR VIC 12Y OR OLDR YOUNGER THN 16YOA OFF 18Y OLDR
|ARENA, GARY LEO
|ORLANDO
|32
|1/17/2020
|SEX ASSLT BY 18Y OLDR VIC 12Y UND 18Y NO PHY FORC VIOL
|ARENA, GARY LEO
|ORLANDO
|32
|1/13/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|37
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|BRIEN, CRYSTAL LYNN
|APOPKA
|37
|1/17/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE (DOMESTIC)
|COLLINS, MICHAEL RORY
|APOPKA
|35
|1/14/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|FORNEY, DESIREE SHERIKA
|APOPKA
|31
|1/14/2020
|CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE
|FORNEY, DESIREE SHERIKA
|APOPKA
|31
|1/15/2020
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|FOSTER, MICHAEL ALLEN
|EUSTIS
|38
|1/14/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|HAYNES, QWINTEZE
|APOPKA
|32
|1/15/2020
|LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT FIRST OFFENSE 2ND DEGREE FIRST OFFENSE
|HOBSON, MARK VINCENT
|ALTAMONTE SPRINGS
|53
|1/15/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|HOBSON, MARK VINCENT
|ALTAMONTE SPRINGS
|53
|1/12/2020
|CONTEMPT OF COURT VIOL INJUNCTION STALKING
|HUNT, MICHAEL RAY
|APOPKA
|56
|1/13/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|KRICK, TYLER STEPHEN
|APOPKA
|31
|1/13/2020
|KIDNAP-FALSE IMPRISONMENT- ADULT
|KRICK, TYLER STEPHEN
|APOPKA
|31
|1/18/2020
|DUI-UNLAW BLD ALCH- BAL OF .15 OR HIGHER ACCOMPANIED BY PERSON UNDER 18 YOA SECOND CNV
|MEAUX, CLIFFORD DAVID
|APOPKA
|53
|1/18/2020
|PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON-CRITERIA
|MEAUX, CLIFFORD DAVID
|APOPKA
|53
|1/18/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|MITCHELL, COREY LAINE
|APOPKA
|27
|1/18/2020
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|MITCHELL, COREY LAINE
|APOPKA
|27
|1/18/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL KNOWINGLY DRIVE WHILE LIC SUSPENDED REVOKED
|MITCHELL, COREY LAINE
|APOPKA
|27
|1/17/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|PEREZ, JOSE
|APOPKA
|32
|1/12/2020
|LEWD LASCV BEHAVIOR- MOLEST VIC LESS 12 YOA OFFENDER 18 YOA OR OLDER
|RAMOS BELTRAN, GUSTAVO ADRIAN
|APOPKA
|49
|1/13/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|36
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|36
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|36
|1/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCRIPTION
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|36
|1/13/2020
|MARIJUANA-POSSESS- NOT MORE THAN 20 GRAMS
|RODRICK, KRISTEN LAURA
|APOPKA
|36
|1/15/2020
|FRAUD-IMPERSONATE- FALSE ID GIVEN TO LEO
|RUCKER, SHELTON LAMAR
|ORLANDO
|34
|1/15/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|RUCKER, SHELTON LAMAR
|ORLANDO
|34
|1/17/2020
|TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS
|RUSSELL, GREGORY S
|APOPKA
|57
|1/16/2020
|LARC- ALL OTHER LARCENY GRAND THEFT $5,000 OR MORE BUT LESS THAN $10,000
|SMITH, AMARI ALLENAVONTE
|ORLANDO
|18
|1/17/2020
|VEH THEFT- GRAND THEFT OF MOTOR VEH
|STONE, RICHARD JOHNATHON
|MT DORA
|40
|1/18/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP
|STONE, RICHARD JOHNATHON
|MT DORA
|40
|1/16/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|14
|1/14/2020
|BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|15
|1/14/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL – JUVENILE
|APOPKA
|15