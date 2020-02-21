APD Arrest Report for February 11th-17th

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service              1,738
  • Traffic Citations                  125
  • Crash Reports                      24
  • Arrests                                20
 Arrest Date Charges Name City Race Sex Age
2/16/2020 DRUGS-POSSESS METH ADAMS, JAMES DOUGLAS EUSTIS W M 37
2/14/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE ALEJANDRO, SERGIO  APOPKA W M 27
2/14/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE AWAD, CHRISTOPHER KRISHNANAND APOPKA  O M 44
2/15/2020 LOITERING- OR PROWLING CHAMPAGNE, SOPHIA  WESLEY CHAPEL B F 22
2/17/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE CONLEY, JOSHUA ALLEN    APOPKA  W M 38
2/17/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE CONLEY, JOSHUA ALLEN  APOPKA  W M 38
2/13/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION DAVIS, TRINITY ELISA APOPKA B F 20
2/16/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE DURFEY, DALE WILLIAM SORRENTO  W M 34
2/16/2020 DRUGS-POSSESS METH DURFEY, DALE WILLIAM SORRENTO  W M 34
2/16/2020 BATTERY-TOUCH OR STRIKE GAY, BRADLEY ALLEN  APOPKA W M 40
2/15/2020 LOITERING- OR PROWLING GRIFFITHS, BRANDON MICHAEL APOPKA  B M 19
2/17/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE GULLENS, LATOYA SHARDAY APOPKA B F 33
2/17/2020 DRUGS-POSSESS COCAINE GULLENS, LATOYA SHARDAY APOPKA B F 33
2/13/2020 BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE HAINES, WILLIAM OTIS SORRENTO W M 41
2/11/2020 CRIMES AGAINST PERSON- CORRUPT BY THREAT PUBLIC SERVANT OR FAMILY JENKINS, REGINALD EDWARDS ORLANDO B M 23
2/11/2020 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 1ST OFF JENKINS, REGINALD EDWARDS ORLANDO B M 23
2/11/2020 RESIST OFFICER- WITH VIOLENCE JENKINS, REGINALD EDWARDS ORLANDO B M 23
2/13/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE LOWRY, FELTON  APOPKA  W M 53

 

Arrest Date  Charges  Name  City  Race Sex Age 
2/13/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (AMPHETAMINE)  LOWRY, FELTON    APOPKA  W  M  53 
2/13/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (COCAINE)  LOWRY, FELTON  APOPKA  W  M  53 
2/13/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (HEROIN)  LOWRY, FELTON    APOPKA  W  M  53 
2/13/2020  BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE  MAJOR, DANIEL DEMAR    SORRENTO  B  M  38 
2/13/2020  DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS  MAJOR, DANIEL DEMAR  SORRENTO  B  M  38 
2/16/2020  DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  MUNOZ-CHAVEZ, JUAN  APOPKA  W  M  27 
2/16/2020  DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  MUNOZ-CHAVEZ, JUAN  APOPKA  W  M  27
2/13/2020  OUT OF COUNTY WARRANT  OZIAS, ISIAH    APOPKA  W  M  45 
2/16/2020  TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS  PERSKI, RICHARD THOMAS  APOPKA  W  M  24 
2/13/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  PYLE, ERNIE MILTON  APOPKA  W  M  54 
2/13/2020  CONTEMPT OF COURT- BY NOT ANSWERING SUMMONS UNK OR MISD LEVEL  PYLE, ERNIE MILTON  APOPKA  W  M  54 
2/13/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  RODRIGUEZ-CARABALLO, JONATHAN ALEXIS  ORLANDO  W  M  37 
2/16/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  ROSADO, CARLOS MANUEL    APOPKA  W  M  19 
2/16/2020    DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  ROSADO, CARLOS MANUEL  APOPKA  W  M  19 
2/13/2020    BATTERY-TOUCH OR STRIKE  TODD, MARKIS DEVON  APOPKA  B  M  21 
2/11/2020  MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 3RD OR SUBSQ OFF  WILLIAMS, KRISTOPHER ANDREW  JACKSONVILLE  W  M  28 

 

JUVENILE ARRESTS

2/13/2020  BATTERY- CAUSE BODILY HARM  CONFIDENTIAL  APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  BATTERY- CAUSE BODILY HARM  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020    BATTERY- CAUSE BODILY HARM  CONFIDENTIAL  APOPKA  W  M  14 
13/2020    DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/13/2020  DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 

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