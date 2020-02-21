APD Arrest Report for February 11th-17th
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,738
- Traffic Citations 125
- Crash Reports 24
- Arrests 20
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|2/16/2020
|DRUGS-POSSESS METH
|ADAMS, JAMES DOUGLAS
|EUSTIS
|W
|M
|37
|2/14/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|ALEJANDRO, SERGIO
|APOPKA
|W
|M
|27
|2/14/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|AWAD, CHRISTOPHER KRISHNANAND
|APOPKA
|O
|M
|44
|2/15/2020
|LOITERING- OR PROWLING
|CHAMPAGNE, SOPHIA
|WESLEY CHAPEL
|B
|F
|22
|2/17/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|CONLEY, JOSHUA ALLEN
|APOPKA
|W
|M
|38
|2/17/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|CONLEY, JOSHUA ALLEN
|APOPKA
|W
|M
|38
|2/13/2020
|BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION
|DAVIS, TRINITY ELISA
|APOPKA
|B
|F
|20
|2/16/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|DURFEY, DALE WILLIAM
|SORRENTO
|W
|M
|34
|2/16/2020
|DRUGS-POSSESS METH
|DURFEY, DALE WILLIAM
|SORRENTO
|W
|M
|34
|2/16/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|GAY, BRADLEY ALLEN
|APOPKA
|W
|M
|40
|2/15/2020
|LOITERING- OR PROWLING
|GRIFFITHS, BRANDON MICHAEL
|APOPKA
|B
|M
|19
|2/17/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|GULLENS, LATOYA SHARDAY
|APOPKA
|B
|F
|33
|2/17/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|GULLENS, LATOYA SHARDAY
|APOPKA
|B
|F
|33
|2/13/2020
|BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE
|HAINES, WILLIAM OTIS
|SORRENTO
|W
|M
|41
|2/11/2020
|CRIMES AGAINST PERSON- CORRUPT BY THREAT PUBLIC SERVANT OR FAMILY
|JENKINS, REGINALD EDWARDS
|ORLANDO
|B
|M
|23
|2/11/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 1ST OFF
|JENKINS, REGINALD EDWARDS
|ORLANDO
|B
|M
|23
|2/11/2020
|RESIST OFFICER- WITH VIOLENCE
|JENKINS, REGINALD EDWARDS
|ORLANDO
|B
|M
|23
|2/13/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|LOWRY, FELTON
|APOPKA
|W
|M
|53
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|2/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (AMPHETAMINE)
|LOWRY, FELTON
|APOPKA
|W
|M
|53
|2/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (COCAINE)
|LOWRY, FELTON
|APOPKA
|W
|M
|53
|2/13/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB (HEROIN)
|LOWRY, FELTON
|APOPKA
|W
|M
|53
|2/13/2020
|BURGL- OF STRUCTURE; UNARMED WO PERSON INSIDE
|MAJOR, DANIEL DEMAR
|SORRENTO
|B
|M
|38
|2/13/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS
|MAJOR, DANIEL DEMAR
|SORRENTO
|B
|M
|38
|2/16/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|MUNOZ-CHAVEZ, JUAN
|APOPKA
|W
|M
|27
|2/16/2020
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|MUNOZ-CHAVEZ, JUAN
|APOPKA
|W
|M
|27
|2/13/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|OZIAS, ISIAH
|APOPKA
|W
|M
|45
|2/16/2020
|TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS
|PERSKI, RICHARD THOMAS
|APOPKA
|W
|M
|24
|2/13/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|PYLE, ERNIE MILTON
|APOPKA
|W
|M
|54
|2/13/2020
|CONTEMPT OF COURT- BY NOT ANSWERING SUMMONS UNK OR MISD LEVEL
|PYLE, ERNIE MILTON
|APOPKA
|W
|M
|54
|2/13/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|RODRIGUEZ-CARABALLO, JONATHAN ALEXIS
|ORLANDO
|W
|M
|37
|2/16/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|ROSADO, CARLOS MANUEL
|APOPKA
|W
|M
|19
|2/16/2020
|DRUGS-POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|ROSADO, CARLOS MANUEL
|APOPKA
|W
|M
|19
|2/13/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|TODD, MARKIS DEVON
|APOPKA
|B
|M
|21
|2/11/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 3RD OR SUBSQ OFF
|WILLIAMS, KRISTOPHER ANDREW
|JACKSONVILLE
|W
|M
|28
JUVENILE ARRESTS
|2/13/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|BATTERY- CAUSE BODILY HARM
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|13/2020
|DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/13/2020
|DISTURBING PEACE- INTERFERE WITH SCHOOL ADMINISTRATION FUNCTIONS
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14