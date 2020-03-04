APD Arrest Report for February 25th-March 2nd
The Apopka Police Department reported the following statistics:
- Calls For Service 1,836
- Traffic Citations 172
- Crash Reports 34
- Arrests 14
|Arrest Date
|Charges
|Name
|City
|Race
|Sex
|Age
|3/1/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF MORPHINE
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF PHENTERMINE
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF SUBOXONE
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF XANAX
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF ZOLPIDEM
|ANDERSON, VERN ROBERT
|APOPKA
|W
|M
|33
|2/28/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCR INCLUDES (HEROIN)
|BLINN, LYNNA CAROL
|APOPKA
|W
|F
|30
|3/1/2020
|BURGL TOOLS-POSSESS- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS WITH INTENT TO USE
|DELEON, JUAN MANUEL
|APOPKA
|W
|M
|39
|3/1/2020
|BURGL-STRUCTURE- STRUCTURE UNARMED W PERSON INSIDE
|DELEON, JUAN MANUEL
|APOPKA
|W
|M
|39
|3/1/2020
|PUBLIC ORDER CRIMES- COMMIT 2ND DEGREE FELONY WEARING MASK OR HOOD
|DELEON, JUAN MANUEL
|APOPKA
|W
|M
|39
|3/2/2020
|FRAUD-IMPERSONATE- FALSE ID GIVEN TO LEO
|DOE, JOHN
|UNKNOWN
|B
|M
|47
|3/2/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|DOE, JOHN
|UNKNOWN
|B
|M
|47
|2/28/2020
|COCAINE-POSSESS- WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCH II
|EDWARDS, LATOYA TENEILLE
|APOPKA
|B
|F
|36
|2/28/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|EDWARDS, LATOYA TENEILLE
|APOPKA
|B
|F
|36
|2/28/2020
|DRUGS-POSSESS METHAMPHETAMINE
|EDWARDS, LATOYA TENEILLE
|APOPKA
|B
|F
|36
|2/27/2020
|TRESPASSING- FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER
|HERNANDEZ-AVILA, CARLOS
|APOPKA
|W
|M
|45
|3/2/2020
|FAIL TO APPEAR- FAILURE TO APPEAR FOR FELONY OFFENSE
|JOHNSON, WILLIE C
|DANIA
|B
|M
|28
|2/26/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- 200 DOLLARS AND UNDER
|JONES, JERMAINE LENARD
|ORLANDO
|B
|M
|22
|2/26/2020
|TRESPASSING- OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE
|JONES, JERMAINE LENARD
|ORLANDO
|B
|M
|22
|3/1/2020
|DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LICENSE SUSPENDED
|LESTER, CURTIS ANTHONY
|APOPKA
|B
|M
|50
|3/1/2020
|TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS
|LESTER, CURTIS ANTHONY
|APOPKA
|B
|M
|50
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|LESTER, CURTIS ANTHONY
|APOPKA
|B
|M
|50
|3/2/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|PEREZ FEBLES, JINO RANDY
|APOPKA
|W
|M
|21
|3/2/2020
|DRUGS-POSSESS COCAINE
|PEREZ FEBLES, JINO RANDY
|APOPKA
|W
|M
|21
|3/2/2020
|POSSESS OF WEAPON- POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON
|PEREZ FEBLES, JINO RANDY
|APOPKA
|W
|M
|21
|3/2/2020
|RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE
|PEREZ FEBLES, JINO RANDY
|APOPKA
|W
|M
|21
|3/2/2020
|OUT OF COUNTY WARRANT
|PEREZ FEBLES, JINO RANDY
|APOPKA
|W
|M
|21
|3/1/2020
|DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF MORPHINE
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF PHENTERMINE
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF XANAX
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|3/1/2020
|DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF ZOLPIDEM
|SLAUGHTER, RHONDA LYNN
|ORLANDO
|W
|F
|46
|2/26/2020
|BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC
|STEPP, CAZ GREGORY
|WINTER GARDEN
|W
|M
|48
|2/28/2020
|CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM
|WOOD, DESHAWN TAWUAN
|APOPKA
|B
|M
|19
|2/28/2020
|MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE
|WOOD, DESHAWN TAWUAN
|APOPKA
|B
|M
|19
|2/26/2020
|BATTERY-TOUCH OR STRIKE
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|B
|M
|13
|2/27/2020
|DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14
|2/27/2020
|WEAPON OFFENSE MISSILE INTO DWELLING, VEH, BUILDING, OR AIRCRAFT
|CONFIDENTIAL
|APOPKA
|W
|M
|14