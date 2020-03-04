APD Arrest Report for February 25th-March 2nd

The Apopka Police Department reported the following statistics:

  • Calls For Service              1,836
  • Traffic Citations                  172
  • Crash Reports                      34
  • Arrests                                14
 Arrest Date Charges Name City Race Sex Age
3/1/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF MORPHINE ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF PHENTERMINE ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF SUBOXONE ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF XANAX ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
3/1/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF ZOLPIDEM ANDERSON, VERN ROBERT  APOPKA W M 33
2/28/2020 DRUGS-POSSESS- POSSESS CONTROL SUB WO PRESCR INCLUDES (HEROIN) BLINN, LYNNA CAROL APOPKA W F 30
3/1/2020 BURGL TOOLS-POSSESS- POSSESSION OF BURGLARY TOOLS WITH INTENT TO USE DELEON, JUAN MANUEL  APOPKA W M 39
3/1/2020 BURGL-STRUCTURE- STRUCTURE UNARMED W PERSON INSIDE DELEON, JUAN MANUEL  APOPKA W M 39
3/1/2020 PUBLIC ORDER CRIMES- COMMIT 2ND DEGREE FELONY WEARING MASK OR HOOD DELEON, JUAN MANUEL  APOPKA W M 39
3/2/2020 FRAUD-IMPERSONATE- FALSE ID GIVEN TO LEO DOE, JOHN  UNKNOWN B M 47
3/2/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE DOE, JOHN  UNKNOWN B M 47
2/28/2020 COCAINE-POSSESS- WITH INTENT TO SELL MFG DELIV ETC SCH II EDWARDS, LATOYA TENEILLE  APOPKA B F 36
2/28/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE EDWARDS, LATOYA TENEILLE  APOPKA B F 36
2/28/2020 DRUGS-POSSESS METHAMPHETAMINE EDWARDS, LATOYA TENEILLE  APOPKA B F 36
2/27/2020 TRESPASSING- FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER HERNANDEZ-AVILA, CARLOS  APOPKA W M 45
3/2/2020 FAIL TO APPEAR- FAILURE TO APPEAR FOR FELONY OFFENSE JOHNSON, WILLIE C  DANIA B M 28
2/26/2020    DAMAGE PROP-CRIM MISCH- 200 DOLLARS AND UNDER  JONES, JERMAINE LENARD  ORLANDO  B  M  22 
2/26/2020    TRESPASSING- OCCUPIED STRUCTURE OR CONVEYANCE  JONES, JERMAINE LENARD  ORLANDO  B  M  22 
3/1/2020  DUI-UNLAW BLD ALCH REFUSE TO SUBMIT DUI TEST AFTER LICENSE SUSPENDED  LESTER, CURTIS ANTHONY  APOPKA  B  M  50 
3/1/2020  TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS  LESTER, CURTIS ANTHONY  APOPKA  B  M  50 
3/1/2020    DRUGS-POSSESS COCAINE  LESTER, CURTIS ANTHONY  APOPKA  B  M  50 
3/2/2020  DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  PEREZ FEBLES, JINO RANDY  APOPKA  W  M  21 
3/2/2020    DRUGS-POSSESS COCAINE  PEREZ FEBLES, JINO RANDY  APOPKA  W  M  21 
3/2/2020    POSSESS OF WEAPON- POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON  PEREZ FEBLES, JINO RANDY  APOPKA  W  M  21 
3/2/2020  RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE  PEREZ FEBLES, JINO RANDY    APOPKA  W  M  21 
3/2/2020    OUT OF COUNTY WARRANT  PEREZ FEBLES, JINO RANDY  APOPKA  W  M  21 
3/1/2020    DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE  SLAUGHTER, RHONDA LYNN  ORLANDO  W  F  46 
3/1/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF METHAMPHETAMINE  SLAUGHTER, RHONDA LYNN    ORLANDO  W  F  46 
3/1/2020  DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF MORPHINE  SLAUGHTER, RHONDA LYNN  ORLANDO  W  F  46 
3/1/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF PHENTERMINE  SLAUGHTER, RHONDA LYNN  ORLANDO  W  F  46 
3/1/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF XANAX  SLAUGHTER, RHONDA LYNN  ORLANDO  W  F  46 
3/1/2020    DRUGS-POSSESS- POSSESSION OF ZOLPIDEM  SLAUGHTER, RHONDA LYNN  ORLANDO  W  F  46 
2/26/2020    BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC  STEPP, CAZ GREGORY    WINTER GARDEN  W  M  48 
2/28/2020    CARRYING CONCEALED WEAPON UNLICENSED FIREARM  WOOD, DESHAWN TAWUAN  APOPKA  B  M  19 
2/28/2020    MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE  WOOD, DESHAWN TAWUAN    APOPKA  B  M  19 
2/26/2020  BATTERY-TOUCH OR STRIKE  CONFIDENTIAL    APOPKA  B  M  13 
2/27/2020    DAMAGE PROP-CRIM MISCH- OVER 200 DOLLARS UNDER 1000 DOLLARS  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 
2/27/2020    WEAPON OFFENSE MISSILE INTO DWELLING, VEH, BUILDING, OR AIRCRAFT  CONFIDENTIAL    APOPKA  W  M  14 

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