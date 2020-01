Arrest Date Charges Name City Age 12/29/2019 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE BROWN, LADRESHA DREYONNA ORLANDO 25 12/28/2019 OUT OF COUNTY WARRANT CATRON, LISA ANN APOPKA 48 12/25/2019 BATTERY-TOUCH OR STRIKE (NO BOND) DAVENPORT, ERIC MARSHIEK CONFIDENTIAL 39 12/28/2019 OUT OF COUNTY WARRANT DISLA, SAMUEL APOPKA 31 12/29/2019 TRESPASSING- FAIL TO LEAVE PROPERTY UPON ORDER BY OWNER HARRIS, ANTHONY ORLANDO 57 12/27/2019 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS HAZIM, AGUSTIN APOPKA 59 12/24/2019 BATTERY-TOUCH OR STRIKE HENDRICKS, MICHAEL ALBERT ORLANDO 40 12/26/2019 CONTEMPT OF COURT- VIOL INJUNCTION PROTECTION DOMESTIC VIOLENCE HIPPENSTEEL, CHRISTOPHER ROBERT CONFIDENTIAL 36 12/26/2019 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE HIPPENSTEEL, CHRISTOPHER ROBERT CONFIDENTIAL 36 12/26/2019 SIMPLE ASSLT- INTENT THREAT TO DO VIOLENCE HIPPENSTEEL, CHRISTOPHER ROBERT CONFIDENTIAL 36 12/26/2019 DUI-UNLAW BLD ALCH DUI AND DAMAGE PROPERTY JEAN-PIERRE, ROLDY ORLANDO 29 12/27/2019 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE LARAVUSO, CHRISTINE LEEANN APOPKA 12/27/2019 DRUGS-POSSESS- POSSESS HEROIN LARAVUSO, CHRISTINE LEEANN APOPKA 29 12/27/2019 LOITERING- OR PROWLING LARAVUSO, CHRISTINE LEEANN APOPKA 29 12/30/2019 BATTERY-TOUCH OR STRIKE MORENO-ACOSTA, ANDRES M APOPKA 54 12/30/2019 BATTERY- ON OFFICER OR FIREFIGHTER ETC PARRISH, JOSIAH JAMES APOPKA 29 12/30/2019 DISORDERLY CONDUCT- BRAWLING FIGHTING CORRUPT PUBLIC MORAL DECENCY PARRISH, JOSIAH JAMES APOPKA 29 12/30/2019 LOITERING- OR PROWLING PARRISH, JOSIAH JAMES APOPKA 29