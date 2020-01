Arrest Date Charges Name City Age

1/2/2020 TRESPASSING- STRUCTURE OR CONVEYANCE ARMSTRONG, TRAVELL ANTONIA ORLANDO 47

1/3/2020 OUT OF COUNTY WARRANT ARRATIA, JULIO CESAR APOPKA 32

1/4/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE BEVERLEY, ARIEL DENISHA APOPKA 29

1/4/2020 LOITERING- OR PROWLING DELEON, JUAN MANUEL APOPKA 39

12/31/2019 OUT OF COUNTY WARRANT DIAZ, QUAIJAY JAHEEM TAVARES 19

1/4/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE FISHER, LAYLA ROSE APOPKA 41

1/2/2020 DRUG EQUIP-POSSESS- AND OR USE GIOVANNI, MELISSA NICOLE OCOEE 29

1/2/2020 DRUGS-POSSESS- POSESSION OF HEROIN GIOVANNI, MELISSA NICOLE OCOEE 29

1/2/2020 DRUGS-POSSESS- POSESSION OF METH GIOVANNI, MELISSA NICOLE OCOEE 29

1/3/2020 MOVING TRAFFIC VIOL OPERATE MOTOR VEHICLE WO VALID LICENSE HERNANDEZ, LUIS APOPKA 18

1/5/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION HILLMAN, TY LAMONTE APOPKA 28

1/4/2020 ORANGE COUNTY WARRANT CJ182920 HUGHES, JEMIAH JOHANNA LY`NETT APOPKA 18

1/1/2020 EVIDENCE-DESTROYING- TAMPER WITH OR FABRICATE PHYSICAL KIRBY, JOHNNY LEE APOPKA 56

1/1/2020 LARC- FIREARM GRAND THEFT OF FIREARM KIRBY, JOHNNY LEE APOPKA 56

1/6/2020 CRUELTY TOWARD CHILD ABUSE CHILD WITHOUT GREAT BODILY HARM MARQUIS, TIFFANNEE LEAHE APOPKA 35

1/6/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE PACHECO ORTIZ, ALEXI APOPKA 52

1/6/2020 SIMPLE ASSLT- INTENT THREAT TO DO VIOLENCE PACHECO ORTIZ, ALEXI APOPKA 52

1/3/2020 DRUGS-POSSESS METH PEARCE, BRADLEY JOHN SORRENTO 40

1/3/2020 PROB VIOLATION- OR COMMTY CONT RE UNK/FEL/MISD/JUV NON CRITRIA PEARCE, BRADLEY JOHN SORRENTO 39

1/3/2020 MOVING TRAFFIC VIOL DRIVE WHILE LIC SUSP 2ND OFF PEARCE, BRADLEY JOHN SORRENTO 39

1/2/2020 AGGRAV ASSLT-WEAPON- WITH A DEADLY WEAPON WITHOUT INTENT TO KILL RODRIGUEZ, MANUEL DEJESUS APOPKA 42

1/2/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE RODRIGUEZ, MANUEL DEJESUS APOPKA 42

1/2/2020 OBSTRUCTING JUSTICE- TAMPERING IN FELONY LIFE CAPITAL PROCEEDING RODRIGUEZ, MANUEL DEJESUS APOPKA 42

1/2/2020 POSSESS OF WEAPON- POSSESSION OF WEAPON OR AMMO BY CONVICTED FLA FELON RODRIGUEZ, MANUEL DEJESUS APOPKA 42

1/2/2020 SEX ASSLT-W/ WEAPON OR FORCE SEX BATT VICT 12 YOA OLDER- WITH WEAPON SEXUAL BATT VICTIM OVER 12 YOA – FORCIBLE FONDLING RODRIGUEZ, MANUEL DEJESUS APOPKA 42

1/4/2020 LARC-RETAIL THEFT/SHOPLIFTING PETIT THEFT 2ND DEGREE THIRD SUBSEQUENT OFFENSE SALAZAR, MIGUEL ANGEL ORLANDO 31

1/5/2020 AGGRAVATED BATTERY SIMS, TOMMY LEE JACKSONVILLE 54

1/5/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE: DOMESTIC WALKER, PATRICK VANCE APOPKA 36

1/2/2020 DOMESTIC BATTERY- TOUCH OR STRIKE (NO BOND) WERNER, MARTIN MILES APOPKA 64

1/1/2020 HIT AND RUN – LEAVING THE SCENE OF A CRASH INVOLVING OVER $50 WHITE, BRANDON ROBERT OCOEE 22

1/1/2020 TRAFFIC OFFENSE- DUI ALCOHOL OR DRUGS WHITE, BRANDON ROBERT OCOEE 22

1/1/2020 RESIST OFFICER- OBSTRUCT WO VIOLENCE WHITE, BRANDON ROBERT OCOEE 22

1/2/2020 TRESPASSING- STRUCTURE OR CONVEYANCE WOMACK, KHADJAH AALAYHIA ORLANDO 25

1/3/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE WRIGHT, RHONDA PETRIS APOPKA 49

JUVENILE ARRESTS

1/6/2020 BATTERY- COMMIT DOMESTIC BATTERY BY STRANGULATION CONFIDENTIAL APOPKA 11

1/6/2020 BATTERY- TOUCH OR STRIKE CONFIDENTIAL APOPKA 11

1/5/2020 ROBBERY- WITH FIREARM CONFIDENTIAL ORLANDO 15